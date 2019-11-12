Незаменимый помощник на производстве

Крупные предприятия России и других зарубежных стран комплектуют свои промышленные цеха специальным оборудованием, которое отличается в зависимости от специализации компании. Одно остается неизменным - ленточные конвейеры, которые есть буквально на каждом промышленном предприятии, если его площадь превышает размеры 10 на 10 метров.

Такая популярность данного класса оборудования объясняется просто, конвейеры помогают перемещать грузы с минимальной затратой усилий на большие расстояния, что необходимо в условиях постоянного роста производительности. Стоит только на секунду представить, если весь перемещаемый с помощью конвейеров груз носили люди, сколько бы времени и усилий им бы пришлось потратить. Таким образом, изготовление ленточных конвейеров приобретает важнейшее значение для каждого отдельно взятого клиента.

Процесс изготовления конвейеров начинается с определение поставленных задач перед оборудованием. То есть для горно-обогатительного комбината это будет перемещение руды по цеху или снизу на поверхность, а для пищевого предприятия перемещения продуктов питания от одной линии к другой. На основе предназначения конвейера определяют наиболее подходящий тип простой или желобчатый.

Сельскохозяйственную технику сложно представить без конвейеров. Практически все оборудование комплектуется транспортерами различной мощности и функциональных возможностей. Уборочная или сортировочная техника комплектуется специальными движущимися столами, на которых перемещаются собранные овощи. Стандартный картофелеуборочный комбайн комплектуется специальным транспортером для перемещения корнеплодов в бункер. После уборки овощи очищаются и перемещаются в специальную емкость для хранения по специальной движущейся ленте.

Если простой ленточный конвейер представляет собой простую ленту, на которую можно положить любой штучный товар, и он по ней будет перемещаться из пункта А в пункт Б, то оснащенное желобами оборудование может передвигать и более сложные, например сыпучие грузы. Желоба можно сделать практически из любых материалов, что придает дополнительную свободу в плане выбора груза для перемещения.

Чаще всего выбирают металл в качестве материала для изготовления желобов. Такой выбор объясняется надежностью металла и его хорошими эксплуатационными свойствами. Кроме того некоторые сплавы можно использовать в особо агрессивной, кислотной среде. Для производства металлических желобов используют токарно-фрезерные работы различной сложности, так как форма желоба хорошо получается как раз на токарном станке.

В целом современные конвейеры состоят из большого количества металлических деталей, так что без токарно-фрезерных работ не обойтись. Именно цех металлообработки испытывает максимальное напряжение при создании нового оборудования. При этом большая часть деталей создается по индивидуальным размерам заказчика, что также требует серьезного опыта от мастеров цеха.

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