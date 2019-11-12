Водоснабжение заречной части Нижнего Новгорода будет ограничено из-за ремонта трубопровода 14 ноября

Водоснабжение заречной части Нижнего Новгорода будет ограничено из-за ремонта 14 ноября 2019 года. С целью увеличения надежности системы водоснабжения города АО "Нижегородский водоканал" проведет плановые работы по замене запорной арматуры на магистральном трубопроводе в Сормовском районе.
В связи с этим, с 9:00 14 ноября до 9:00 15 ноября будет понижено давление холодного водоснабжения в заречной части города, водоснабжение части домов будет отключено.
Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по району в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.
Список адресов, где будет ограничено водоснабжение:
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Жилые дома: ул. Бурнаковская, 33а, 33б, ул. Коминтерна, 41, 41а/2, 41в, 46
Список адресов, где возможно понижение давления:
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Жилые дома: Микрорайон Мещерское озеро, ул. Народная, 42, 46, 48, 50, ул. Московское шоссе, ул. Комсомольское шоссе, ул.Актюбинская, ул. Фибролитовая, ул. Крановая, ул. Вождей Революции, Ленинский район, ул. Судостроительная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Культуры, 89, 95, 97, ул. Свирская, 16, 18, ул. Белозерская, пл. Комсомольская, 2/1, 2/2, 2/3, 6/1, 6/2, 6/3, 10/1, 10/2, 10/3, 14/1, 14/2, ул. Даргомыжского, 3, 5, 7, пр. Ленина, 2, 4, 6, 12, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 13, 23а, 29, 29/1, 31/1, ул. Июльских дней, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 21, 96, 20, 20а, 22, 24, 26, ул. Менделеева, 2а, ул. Искры, 43/23, ул. Тургаевская, 2, 2а, 4, ул. Октябрьской революции, 65, 98.
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Организации: Сормовская ТЭЦ, Сормовские металлургические компании, Заречные кабельные сети (ул. Коминтерна, 24), АЗС, Промкуст (ул. Коминтерна, 24-а, е, ж, з, к, ОАО ОКБМ, ОАО Октябрь, ОАО Оргсинтез, ЗАО НМЖК, Христианский центр (ул. Комсомольское шоссе, 5), ЦТП №1 пл. Комсомольская, 10/4, Котельная, ВНС пр. Ленина, 20б, Котельная больницы ГЖД пр. Ленина, 18, ВНС пр. Ленина, 15, ТЦ «Карусель» пл. Комсомольская, Коммерческий институт (пр. Ленина, 27), ЦТП 9 (ул. Молитовская, 6а), котельная (пер. Мотальный), пивзавод «Волга», ВНС (ул. Трамвайная, 1), ДСК (пр. Ленина, 11), НПО «Полет», котельная (ул. Тургеневская, 2), котельная (пр. Ленина, 6), ТП (ул. Июльских дней, 11), котельная завода «Мельинвест».
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