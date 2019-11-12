Водоснабжение заречной части Нижнего Новгорода будет ограничено из-за ремонта трубопровода 14 ноября Общество

Водоснабжение заречной части Нижнего Новгорода будет ограничено из-за ремонта 14 ноября 2019 года. С целью увеличения надежности системы водоснабжения города АО "Нижегородский водоканал" проведет плановые работы по замене запорной арматуры на магистральном трубопроводе в Сормовском районе.

В связи с этим, с 9:00 14 ноября до 9:00 15 ноября будет понижено давление холодного водоснабжения в заречной части города, водоснабжение части домов будет отключено.



Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по району в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.



Список адресов, где будет ограничено водоснабжение:

1 Жилые дома: ул. Бурнаковская, 33а, 33б, ул. Коминтерна, 41, 41а/2, 41в, 46

Список адресов, где возможно понижение давления: