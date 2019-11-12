Курьер из Балахны обвиняется в хищении денег под видом разбойного нападения Происшествия

Курьер из Балахны обвиняется в хищении денег под видом разбойного нападения. Как сообщили в региональной прокуратуре, в суд направлено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (Присвоение) в отношении 35-летнего курьера, присвоившего вверенные ему денежные средства.

По версии следствия в сентябре 2019 года, работая курьером он перевозил денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей, принадлежащих работодателю. Остановившись на обочине дороги "Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород", курьер спрятал вверенные ему деньги в отсек для запасного колеса, и сообщил руководству организации, а также в дежурную часть полиции о совершённом на него разбойном нападении, в результате которого у него, якобы похитили денежные средства.

Однако, при осмотре места происшествия следственно-оперативной группой деньги, спрятанные злоумышленником, обнаружены в багажнике его автомобиля в "запаске" и возвращены юридическому лицу.

Уголовное дело направлено в суд.