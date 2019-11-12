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Экономика

"Открытие Факторинг" впервые вошел в топ-5 по доходам

13 ноября 2019 13:25  [55] Экономика

"Открытие Факторинг", стопроцентная "дочка" банка "Открытие", впервые вошла в топ- 5 факторинговых компаний России по доходам. Это следует из данных исследования Ассоциации факторинговых компаний, пояснили в пресс-службе банка.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование российского рынка факторинга. По результатам исследования, за 9 месяцев 2019 года совокупный измеряемый портфель российского рынка факторинга составил 472 млрд рублей. Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным 56 организаций, предоставляющих услуги факторинга в России, составила 66 дней при минимуме 44 дня и максимуме 103 дня.

Российские факторы в январе-сентябре 2019 года профинансировали товарооборот на сумму свыше 1 627 млрд рублей. На факторинг передано свыше 7 млн поставок.

Совокупный доход факторов в январе-сентябре 2019 года составил 31,7 млрд рублей, что на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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