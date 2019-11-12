Детский городок построили в поселке на Бору по программе поддержки местных инициатив Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Детский городок построили в поселке Глубинный на Бору по программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На площадке детского городка расположены качели, турник, песочница и лавочки.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно отмечал, что поддержка местных инициатив - очень важный проект, который позволяет слышать мнение жителей региона", - сообщили в пресс-службе.

"Проект по поддержке местных инициатив - хороший механизм, который помогает делать жизнь людей в районах комфортнее. При этом важно, что жители принимают в этом самое активное участие, вкладывают в проект свои средства, усилия, идеи", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

Общая стоимость проекта по строительству детского городка в поселке Глубинный - 300 тысяч рублей. Основная сумма – субсидия областного и местного бюджетов, 10% от общей суммы оплатили спонсоры, 5% - вклад жителей. Кроме того, сельчане благоустраивали участок для будущей площадки, провели три субботника.

"Жители, которые готовы принять участие в программе поддержки местных инициатив, должны организовать сход граждан, где совместно определить, что они хотят изменить в своем населенном пункте в первую очередь. Затем прийти со своей инициативой в местную администрацию, где будут оформлены необходимые документы для участия в конкурсных процедурах", - сказал заместитель главы администрации г.о.Бор Александр Янкин.

Напомним, прием заявок на участие в программе поддержки местных инициатив на 2020 год будет осуществляться в декабре текущего года.

Всего в г.о.Бор в 2019 году по программе ППМИ была реализована 21 инициатива, а в целом в Нижегородской области - почти 600 проектов. В пресс-службе отметили, что первоначально было одобрено 442 инициативы. Но, принимая во внимание значимость реализации местных инициатив, Глеб Никитин принял решение увеличить финансирования проекта. В итоге в этом году будет реализовано 599 программ на общую сумму более 364 млн рублей при поддержке и под контролем местных жителей.