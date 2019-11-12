Дополнительные детские площадки устанавливают в Нижнем Новгороде: в лидерах Приокский район Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дополнительные детские площадки устанавливают в Нижнем Новгороде по городской программе "100 детских площадок": в лидерах Приокский район.

Как сообщили в администрации города, в Приокском районе уже установили дополнительные игровые элементы на ул. Лебедева (около дома № 4) и на ул. Арсеньева (около дома № 3).

"По программе, утвержденной главой города, в этом году мы уже установили 12 детских площадок. Образовалась экономия в связи с торгами, и мы заключили пять договоров на пять дополнительных площадок. На этой неделе по четырем адресам будут проведены работы. Так, сегодня и завтра игровые элементы появятся на ул. Тропинина, 18 и пр. Гагарина, 218. Последняя площадка будет установлена до конца года, так как по ней был заключен договор с другим подрядчиком", - рассказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Глава района добавил, что в Приокском районе в этом году устанавливают больше всего игровых зон.

Отметим, в рамках муниципальной программы "100 детских площадок", инициированной мэром Владимиром Пановым, на территории Нижнего Новгорода предусматривается устройство 110 детских площадок. При выборе мест установки площадок администрации районов ориентировались на обращения жителей. Уже установлено 102 детских городка.