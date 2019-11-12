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Общество

Виталий Антонов стал миллионным пассажиром Стригино

13 ноября 2019 16:44  [106] Общество

Фото: пресс-служба аэропорта Стригино

Виталий Антонов стал миллионным пассажиром нижегородского международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажир рейса Нижний Новгород – Екатеринбург как миллионный пассажир получил право бесплатного посещения залов повышенной комфортности аэропорта Стригино в течение года, а также подарки от авиакомпании "Ираэро".

"Это невероятное стечение обстоятельств. Так не должно было быть, но случилось. Лечу в Екатеринбург, так как занимаюсь рекламным бизнесом и там есть деловые интересы. Желаю процветания родному аэропорту", - рассказал Виталий Антонов.

С начала работы нового терминала это второй по счету миллионный пассажир.

"Сегодня мы уже в очередной раз встретили миллионного пассажира. Мы очень рады, что подтвердили свое место в высшей лиге аэропортов-миллионников. Будем и дальше стараться, чтобы авиакомпании получали услуги самого высокого качества, а наши пассажиры могли комфортно и быстро отправляться в путешествия в разные точки России и мира", – отметил исполнительный директор АО "Международный аэропорт Нижний Новгород Эдуард Кошенсков.

Напомним, международный аэропорт Стригино вошел в ТОП-10 самых пунктуальных авиагаваней мира в октябре. Согласно отчету международного аналитического агентства OAG (Великобритания), Стригино по итогам прошлого месяца занял 6-ю строчку рейтинга. По данным агентства, в октябре в Стригино было совершено 444 регулярных пассажирских рейсов, почти все - по расписанию.

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