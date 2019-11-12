Нижегородские предприниматели смогут воспользоваться лизинговыми программами без аванса Бизнес

Нижегородские предприниматели смогут воспользоваться лизинговыми программами без авансового платежа. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Такая возможность предоставляется предпринимателям в связи с тем, что Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с региональной лизинговой компанией Татарстана.

По словам губернатора, Агентство заключило соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга). Это позволит нижегородским предпринимателям приобретать оборудование в лизинг по льготным ставкам в размере 6-8% и снизить авансовый платеж до 0%. Без поручительства ставка авансового платежа составляет 10-15% от стоимости продукта. Поручительство предоставляется на длительный срок - до 5 лет.

"Такие льготные условия делают лизинговые продукты более доступными для представителей малого и среднего бизнеса и позволяют предпринимателям более равномерно распределять выплаты платежей по договору", - сказал Глеб Никитин.

Он сообщил также, что Агентство ведет переговоры и с другими российскими лизинговыми компаниями, а также с банками, которые реализуют лизинговые программы.

Так, например, уже заключено соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга) с ПАО "НБД-Банк" и уже согласована первая совместная сделка по лизингу.

Условия предоставления поручительств по договорам финансовой аренды (лизинга) размещены на сайте Агентства в разделе "Поручительства".

Напомним, в 2019 году по поручению Глеба Никитина Нижегородская область включилась в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".