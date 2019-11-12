Шесть воркаут-площадок откроют в Нижегородской области до конца года Спорт

Шесть воркаут-площадок откроют в Нижегородской области в рамках напроекта "Демография" до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В частности, три воркаут-площадки будут открыты уже на этой неделе. 12 ноября состоялось открытие площадки в городе Ветлуга. Там на площади в 300 кв. м размещены уличные тренажёры, рукоходы и шведские стенки, теннисный стол, турники, велотренажер и баскетбольное кольцо, а также мишень для теннисных мячей.

По словам Глеба Никитина, в 2019 году в регионе уже открыто десять площадок (в Ленинском, Канавинском, Советском, Нижегородском, Сормовском районах Нижнего Новгорода, Вознесенском и Спасском районах, а также в городах Дзержинск, Павлово и Ветлуга). До конца года откроют еще шесть (в Выксе, Сарове, Семенове, Ардатовском, Воскресенском и Варнавинском районах).

"Для того, чтобы площадки, создаваемые в рамках национального проекта, были более востребованы жителями, со следующего года мы будем вводить еженедельные бесплатные тренировки. Это будет способствовать достижению показателей национального проекта. Заниматься на площадках будет интересно представителям всех возрастов", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде в рамках форума "Россия – спортивная держава" президент России Владимир Путин провел заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Глеб Никитин выступил на заседании с докладом, посвященном развитию физической культуры и спорта в Нижегородской области. "Перед нами сегодня стоит задача – привлечь 55 процентов граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Сейчас в Нижегородской области этот показатель – 38%. Причём у молодого поколения всё очень оптимистично: в спорт вовлечены более 90% детей и молодёжи региона. Людей среднего возраста – 20-25%. Наименьший результат у старшего поколения – около 8%. Наша задача не просто увеличить этот показатель до 25% в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", а в конечном итоге, увеличить продолжительность жизни людей", - сказал тогда губернатор.