Суд расторг договор депутатов Кулебак с Детской школой искусств

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Суд расторг договор о безвозмездном использовании нежилого помещения с Детской школой искусств по требованию прокуратуры Нижегородской области.
Проверкой установлено, что между Детской школой искусств и Советом депутатов Кулебак заключен договор с нарушением требований действующего законодательства.
До заключения указанного договора школой не была проведена оценка последствий возможности ухудшения условий образования, развития, отдыха и оздоровления детей, их социальной защиты и социального обслуживания.
Кроме того, комиссия для оценки последствий заключения договора аренды между школой и Советом депутатов не собиралась, заключение по проведению оценки последствий не издавалось.
Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, оспариваемый договор расторгнут.
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