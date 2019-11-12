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Культура и отдых

Суд расторг договор депутатов Кулебак с Детской школой искусств

14 ноября 2019 09:29  [91] Культура и отдых

Фото: с сайта dshik.nnov.muzkult.ru

Суд расторг договор о безвозмездном использовании нежилого помещения с Детской школой искусств по требованию прокуратуры Нижегородской области.

Проверкой установлено, что между Детской школой искусств и Советом депутатов Кулебак заключен договор с нарушением требований действующего законодательства.

До заключения указанного договора школой не была проведена оценка последствий возможности ухудшения условий образования, развития, отдыха и оздоровления детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

Кроме того, комиссия для оценки последствий заключения договора аренды между школой и Советом депутатов не собиралась, заключение по проведению оценки последствий не издавалось.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, оспариваемый договор расторгнут.

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