Суд расторг договор депутатов Кулебак с Детской школой искусств Культура и отдых

Фото: с сайта dshik.nnov.muzkult.ru

Суд расторг договор о безвозмездном использовании нежилого помещения с Детской школой искусств по требованию прокуратуры Нижегородской области.

Проверкой установлено, что между Детской школой искусств и Советом депутатов Кулебак заключен договор с нарушением требований действующего законодательства.

До заключения указанного договора школой не была проведена оценка последствий возможности ухудшения условий образования, развития, отдыха и оздоровления детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

Кроме того, комиссия для оценки последствий заключения договора аренды между школой и Советом депутатов не собиралась, заключение по проведению оценки последствий не издавалось.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, оспариваемый договор расторгнут.