Очистные сооружения и канализационные сети построят в Бутурлино Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Очистные сооружения и канализационные сети построят в Бутурлино Нижегородской области по федеральному проекту "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков проинспектировал ход их модернизации, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Мы считаем, что собственные очистные сооружения должны появиться в каждом крупном поселке региона. Это позволит отказаться многоквартирным домам, учреждениям социальной сферы от использования ассенизаторских машин. На данном объекте работы сейчас в самом разгаре. Планируется закончить строительство очистных сооружений в следующем году", - сказал Андрей Чертков.

На данный момент на объекте идет подготовка фундамента, где будут стоять блоки биологической очистки. В основе технологической схемы очистных сооружений будет современная анаэробно-аэробная биологическая очистка. Это позволит одновременно с очисткой сточных вод решать вопросы минерализации образующихся осадков. На заключительной стадии будет производится обеззараживание ультрафиолетовой дезинфекцией. Мощность сооружений составит 1 тысяча кубических метров в сутки. Стоимость работ по контракту составляет 166 миллионов рублей.

Фото: правительство Нижегородской области

"Строительство очистных сооружений это только часть проекта, у нас сейчас заключен договор и делается проектно-сметная документация по канализационным сетям. Они полностью будут введены к 2022 году", - рассказал глава администрации Бутурлинского района Николай Чичков.

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений предусматривает 2 этапа. В рамках первого сточные воды будут поступать на очистные сооружения в автоцистернах. После – подача будет осуществляться по напорному трубопроводу от канализационных сетей.

Также Андрей Чертков отметил, что в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" в регионе идет реализация 23 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений. Работы идут в Арзамасском, Бутурлинском, Воротынском, Лысковском, Павловском, Ардатовском, Сосновском, Городецком и Семеновском районах, а также в Сарове, г.о.г. Бор, Нижнем Новгороде, Первомайске, Дзержинске и Выксе. Главная задача - до 2024 года в три раза сократить сбросы загрязненных сточных вод в Волгу.

"В этом году мы так же начали разработку проектно-сметной документации еще по 46 проектам. По поручению губернатора Глеба Никитина на это из бюджета было выделено 350 миллионов рублей. Эти проекты будут готовы в 2020 году. В том же году мы планируем приступить к их реализации", - добавил Андрей Чертков.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил ускорить прохождение согласований при реализации нацпроекта "Экология".

На реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" Нижегородской области выделено 18,8 млрд рублей, из них 3,4 — в этом году.