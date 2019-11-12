Какая дата у "конца света"?

Уже много лет подряд людей пугают "концом света". Если обратиться к истории, то многие люди назначали конкретные даты "конца света". К примеру, Уильям Миллер пророчил "конец света" в 1843 году, но потом переносил год несколько раз. Чарльз Рассел также не один раз предсказывал "конец". В действительности этот день так и не настал, и не настанет. Люди не продавали свои дома, не увольнялись с работы и не бросались в депрессию.

Что говорит Библия по этому поводу?

Библия говорит, что никто не знает конкретной даты. Именно по этой причине все, кто называют конкретные числа - обманщики. К примеру, в вашей организации есть уже десять тысяч последователей. Вы им скажите, что в этом году наступит "конец света", поэтому жилье больше не нужно. Его необходимо пожертвовать организации и тогда вы точно окажитесь в раю. Это довольно-таки распространенная практика. Многие люди специально что-то пророчат, чтобы выделить себя среди других. Поэтому не раз еще будут говорить о теме "конца света", снимать фильмы и пугать всех Армагеддоном.

Если обратиться к Библии, то "конец света" будет иметь некоторые признаки. Их довольно много, но Библия выделяет два основных.

• По всей земле будут проповедать Евангелие. Сегодня миссонеры смогли донести о Слове Божьем по всему миру, через телевидение, радио, интернет. Поэтому даже в самых отдаленных уголках мира знают о Библии.

• Начертание. Некоторое время тому назад можно было думать представлять все как что-то фантастическое, но пройдет немного лет и это будет реальностью. Особенно если учесть тот факт, что технологии не стоят на месте, а развиваются с каждым годом.

Абсолютно все назначения "конца света" – это проделки обманщиков. "Конец света" – это череда событий, которая приведет к незамедлительному, мгновенному событию разрушения. Поэтому, когда очередной раз услышите, что завтра "конец света" – не верьте этому. Физическое уничтожение земли не произойдет. О все фактах вы можете почитать здесь.

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