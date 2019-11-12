Норковые шубы

Уже который век подряд, норка считается одним из самых популярных видов меха, а норковая шуба является заветной мечтой каждой девушки. Мех этого зверька не только согревает в холодную погоду, но и перевоплощает женщину в элегантную, утонченную леди.

Откуда все началось

В начале 60-х годов норковый мех украшал женские жакеты и манто, но со временем фаворитом меховых изделий стала шуба edem-room.ru/zhenskaya/norkovye-shuby/ из норки. В 80-х годах известный дизайнер Майкл Кор изменил представление об этом предмете женского гардероба, разнообразив ассортимент новыми фасонами.

Сегодня выбрать шубу можно любых оттенков из разных видов норки. Она может быть декорирована стразами, вставками из других типов меха, а также окрашена в более яркие цвета. Многие производители даже научились создавать искусственный мех, который трудно отличить на первый взгляд от натуральной норки. Поэтому, чтобы купить действительно стоящее изделие, его необходимо уметь правильно выбирать и проверять.

Норковые шубы из разных типов меха

В зависимости от географического места проживания этого хищного зверька, его мех может быть нескольких видов, а именно:

североамериканская норка — отличается плотным, бархатистым ворсом. Шуба из такого меха является наиболее качественной и ценной;

норка русская — имеет более длинный ворс и пушистую шерсть;

китайская норка — не очень ценится из-за невысокого качества;

норка скандинавская — распространенный вид в Северной части Европы. Мех густой и бархатистый. Расцветка ворса изменяется от темно коричневых оттенков до серо-голубых тонов.

Классическая женская норковая шуба

Классический вариант изделия из меха имеет прямой полуприталенный или умеренно приталенный фасон. Длина шубы может быть от середины бедра до икры. Модели наряда могут иметь капюшон, пояс, воротник, накладные карманы, узкие или расклешенные рукава. Эта одежда универсальна, так как подходит и для ежедневной носки, и для важных встреч, где необходимо иметь элегантный вид.

Почему именно шубы из норки?

Классический тип мехового изделия востребован у женщин разных возрастов. Такой спрос одежда получила не только из-за шикарного внешнего вида. Главной особенностью наряда является его морозостойкость. В такой шубе женщина не замерзнет даже при -30 градусах. К тому же эластичный и шелковистый мех устойчив к износу и легко обрабатывается.

Основные фасоны классической шубы

Классика из норки представлена в нескольких вариантах, таких как:

силуэты прямого кроя. Отличаются строгостью и элегантностью. Часто модель оснащена капюшоном, поясом или воротником-шалью. Карманы прорезные. Длина изделия от колена и ниже;

расклешенные фасоны в основном имеют трапециевидную форму с капюшоном и широким, иногда узким рукавом;

полуприталенная модель А-образной формы — нечто среднее между прямым и расклешенным кроем. К такому изделию гармонирует широкий капюшон и пояс.

Как не ошибиться с выбором?

Прежде чем покупать шубу, ее нужно проверить:

шкурка, после проведения рукой против шерсти, должна быстро выпрямиться;

ворс на шубе должен иметь одну длину;

отсутствие запаха говорит о высоком качестве меха;

подол одежды не должен быть пришит к меху, а его изнанка должна быть мягкой, чистой и однотонного цвета;

швы снаружи не должны выделяться, а с изнанки должны быть без разрывов и повреждений.

Где хранить шубу летом?

Перед тем, как отравлять шубку на временный отдых, ее следует тщательно очистить от пыли, грязи и сала, которые накопились на поверхности за зиму. После этого одежду нужно хорошо проветрить на свежем воздухе и высушить. И только потом меховое изделие упаковывается в специальный тканевый чехол и свободно размещается в шкафу, где температура воздуха не должна превышать +15 градусов и куда не должен проникать солнечный свет. К шубе не должны прикасаться соседние вещи, которые могут замять ворс и испортить ее внешний вид. Карманы должны быть пустыми, украшения отколоты, а пояс вытянут из шлевок.

Изделия из белого меха рекомендуется отдать в химчистку, так как при домашней чистке можно испортить мех, сделав его желтым и не красивым. Не стоит забывать о предварительной обработке меховых вещей средством от вредителей, которые могут за лето испортить норковое изделие.

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