Топографическая съемка местности

Цели и методы проведения топографической съемки местности

Проведение геодезических работ заказывают для сбора на местности данных о земельном участке с целью оформления карты или составления топографического плана. Проводимая в комплексе с другими изысканиями или отдельно топографическая съемка дает возможность схематического отображения на чертежах строений и имеющейся на территории инфраструктуры, зеленых насаждений, коммуникаций, особенностей рельефа и многих прочих необходимых элементов. В зависимости от целей исследований применяются различные методы и используется требуемый масштаб. Съемку проводят опытные геодезисты, оснащенные соответствующим профессиональным оборудованием.

Владельцу земельного участка топографическая съемка в Одинцово нужна, если планируется совершить любые действия на своей территории. Это может быть переоформление права собственности, получение разрешения на возведение новых объектов, прокладка новых коммуникационных сетей или привязка с уже существующим, узаконивание самовольно построенных строений, проведение комплексных инженерных изысканий перед разработкой проекта строительства, более подробно http://s-g-i.ru/topograficheskaya-semka.php.

Что такое масштаб топографической съемки?

По масштабу узнают, насколько реальные размеры местности больше схематически нанесенного изображения на карте. Самый распространенный на сегодня масштаб 1:500 означает, что в одном сантиметре на плане отображены 500 реальных сантиметров. Такого соотношения вполне достаточно, чтобы подробно описать земельный участок. Для других целей подойдет использование иных масштабов. Например, для ландшафтного дизайна оптимальная пропорция 1:100, а топографическая съемка дороги может быть выполнена в более мелком масштабе.

Как проводят работы

Работа разделена на несколько последовательных стадий:

В ходе подготовительной изучают существующую геодезическую и другую информацию, составляют техническое задание. Полевые подготовительные работы заключаются в переносе на местность специальных меток. Полевые исследования – важная часть работ, геодезисты непосредственно на месте проводят топографические измерения и геодезическую съемку. На заключительном этапе полученные данные систематизируются и анализируются, составляется топографический план, формируется отчет.

Когда заказывается топографическая съемка, цена выполнения работ определяется в индивидуальном порядке. Чтобы приблизительно прикинуть стоимость, необходимо ознакомиться с существующей документацией и месторасположением участка. Точно подсчитать затраты можно после составления технического задания.

Виды проводимых съемок

Подбор требуемого оборудования, а также оптимальные методы топографических съемок определяют исходя из поставленных задач. Геодезисты используют такие виды съемки:

Наземную.

Фасадную.

Мензульную.

С помощью нивелирования поверхности.

Лазерным сканированием.

Подеревную.

Теодолитную и фототеодолитную.

Тахеометрическую.

Комбинированную.

Аэрофотосъёмку.

Спутниковую.

Тщательно проведенная топографическая съемка участка, заказать которую следует у профессиональных геодезистов с большим опытом работы, станет основой для составления необходимого каждому владельцу земли топографического плана.

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