Топографическая съемка местности

Проведение геодезических работ заказывают для сбора на местности данных о земельном участке с целью оформления карты или составления топографического плана. Проводимая в комплексе с другими изысканиями или отдельно топографическая съемка дает возможность схематического отображения на чертежах строений и имеющейся на территории инфраструктуры, зеленых насаждений, коммуникаций, особенностей рельефа и многих прочих необходимых элементов. В зависимости от целей исследований применяются различные методы и используется требуемый масштаб. Съемку проводят опытные геодезисты, оснащенные соответствующим профессиональным оборудованием.
Владельцу земельного участка топографическая съемка в Одинцово нужна, если планируется совершить любые действия на своей территории. Это может быть переоформление права собственности, получение разрешения на возведение новых объектов, прокладка новых коммуникационных сетей или привязка с уже существующим, узаконивание самовольно построенных строений, проведение комплексных инженерных изысканий перед разработкой проекта строительства, более подробно http://s-g-i.ru/topograficheskaya-semka.php.
По масштабу узнают, насколько реальные размеры местности больше схематически нанесенного изображения на карте. Самый распространенный на сегодня масштаб 1:500 означает, что в одном сантиметре на плане отображены 500 реальных сантиметров. Такого соотношения вполне достаточно, чтобы подробно описать земельный участок. Для других целей подойдет использование иных масштабов. Например, для ландшафтного дизайна оптимальная пропорция 1:100, а топографическая съемка дороги может быть выполнена в более мелком масштабе.
Работа разделена на несколько последовательных стадий:
В ходе подготовительной изучают существующую геодезическую и другую информацию, составляют техническое задание.
Полевые подготовительные работы заключаются в переносе на местность специальных меток.
Полевые исследования – важная часть работ, геодезисты непосредственно на месте проводят топографические измерения и геодезическую съемку.
На заключительном этапе полученные данные систематизируются и анализируются, составляется топографический план, формируется отчет.
Когда заказывается топографическая съемка, цена выполнения работ определяется в индивидуальном порядке. Чтобы приблизительно прикинуть стоимость, необходимо ознакомиться с существующей документацией и месторасположением участка. Точно подсчитать затраты можно после составления технического задания.
Подбор требуемого оборудования, а также оптимальные методы топографических съемок определяют исходя из поставленных задач. Геодезисты используют такие виды съемки:
Наземную.
Фасадную.
Мензульную.
С помощью нивелирования поверхности.
Лазерным сканированием.
Подеревную.
Теодолитную и фототеодолитную.
Тахеометрическую.
Комбинированную.
Аэрофотосъёмку.
Спутниковую.
Тщательно проведенная топографическая съемка участка, заказать которую следует у профессиональных геодезистов с большим опытом работы, станет основой для составления необходимого каждому владельцу земли топографического плана.
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