Почему пельмешки – отличный выбор для вкусного перекуса?

Русская кухня очень богата на различные блюда. Но если выбирать самое-самое любимое кушанье жителей нашей страны, то многие остановят свой выбор на пельменях. И не зря, ведь ушки обладают массой преимуществ.

Широкое разнообразие и отменный вкус

Пельмени – это тысячи рецептов, у которых отличается тесто, начинка и способ приготовления. Ушки бывают мясными, рыбными, творожными, вегетарианскими, сладкими и т. д. – каждый найдет подходящий рецепт. Кроме того, они хорошо сочетаются с различными соусами и приправами. Благодаря этому кушанье никогда не приестся.

Несколько вариантов приготовления Традиционный рецепт предполагает варку изделий. Но есть также несколько других способов приготовления блюда. Так, их можно: жарить. Хрустящая золотистая корочка добавит пельмешкам изысканного вкуса и непревзойденного аромата. При этом жарить можно как сырые, так и вареные изделия;

тушить. Если добавить к пельменям немного овощей и сметаны, то кушанье получится очень нежным и богатым на витамины;

варить в горшочках. Этот вариант отлично подойдет для приема гостей. Разогреваем духовку до 180 градусов. В это время кладем по несколько пельмешек в горшочки, заливаем водой или овощным бульоном, сверху можно положить немного сметаны, мягкого сыра или болгарского перца. Готовится все около 10 минут, перед подачей блюдо украшается зеленью. Есть также масса других рецептов. При этом подаются пельмешки и как основное блюдо, и как десерт, и как суп – таким образом, с их помощью можно сделать рацион максимально разнообразным. Отличные питательные свойства

В настоящих пельменях есть все, включая: белки и жиры (мясо);

углеводы (тесто);

витамины (зелень и лук).

Небольшой порции пельмешек хватает, чтобы забыть о голоде на несколько часов.

Возможность длительного хранения

Пельмени можно хранить в морозилке на протяжении нескольких месяцев. При этом блюдо совершенно не утратит ни своего вкуса, ни питательных свойств. Таким образом, запас ушек в холодильнике – это возможность с легкостью выйти из ситуации, когда к вам неожиданно нагрянут гости. Кроме того, с пельмешками вы точно не ляжете спать с чувством голода, даже если после работы или учебы сил на готовку совершенно нет.

Достаточно налепить побольше ушек или же приобрести самолепные пельмешки, а затем отправить пару порций в морозильную камеру. Чтобы приготовить блюдо, понадобится лишь несколько минут – затем можно будет приступать к трапезе.

Можно ли покупать магазинные изделия

Итак, пельмени – это отличный способ перекусить. В то же время, не у всех есть возможность тратить несколько часов на подготовку фарша, замешивание теста и лепку ушек. Конечно, есть искушение купить пельмешки в магазине – но мы этого не рекомендуем. Особенно, если речь идет о дешевых изделиях из пачки. Разумно заказать свежемороженые ушки у опытных поваров Москвы.

Конечно, цена за 1 кг на пельмени ручной лепки будет несколько выше, но тут нужно учитывать, что их делают из свежих и натуральных ингредиентов. Зато вкус и аромат блюда будут непревзойденными. 6-8 минут в кипятке, и вы сможете насладиться незабываемым вкусом одних из лучших в Москве пельмешек!

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