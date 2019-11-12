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Общество

ЛУКОЙЛ вручил специальные книжки слабовидящим детям

14 ноября 2019 11:20  [44] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ вручил специальные книжки слабовидящим детям в Нижегородской школе. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ").

Специальные тактильные книги с крупным шрифтом получили первоклассники областной школы-интерната 13 ноября от Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ". Вручил комплекты книг лично каждому ребенку заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Эти книжки можно не только читать: они снабжены волшебным говорящим карандашом. Первоклассники с помощью подарков смогут развить мелкую моторику, узнать, как выглядят животные и растения, а также прослушать сказочные сюжеты.

Программа "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" ежегодно реализуется совместно организациями Группы "ЛУКОЙЛ" и Благотворительным фондом "ЛУКОЙЛ". В рамках программы работает проект по изданию рельефных книг "Каждому слепому ребенку - книжку в подарок". По мнению врачей, подобные книги помогают незрячим детям образно воспринимать окружающий мир, получать необходимые знания, знакомят их с лучшими образцами детской и классической литературы.

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