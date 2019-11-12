Реальные отзывы о Bitopen: стоит ли здесь обучаться?

Сегодня многие хотят освоить перспективную профессию трейдера и работать на финансовой бирже. Поэтому спрос на услуги по обучению трейдингу остаётся стабильно высоким. Можно записаться на курсы трейдеров в обучающий центр Bitopen, отзывы о котором свидетельствуют о высоком уровне образовательных услуг. Однако в сети есть и откровенно негативные отклики о компании, природа которых весьма неоднозначно. Кому и зачем может понадобиться размещать заведомо ложную информацию о центре Битопен? Попробуем разобраться.

Чем занимается центр Bitopen?

Обучающий центр Bitopen помогает новичкам стать профессионалами в области биржевой торговли. Здесь можно обучиться заключать выгодные сделки купли-продажи криптовалют и неплохо на этом зарабатывать. Но по традиции порталы, работающие с финансовыми рынками, нередко становятся объектом негативных отзывов и разоблачающих ложных комментариев. Не так давно в сети появилось много негативной информации об обучающем центре, которая сильно отличается от реальных отзывов клиентов центра. В чём же причина? Почему одна компания имеет как ярых поклонников, так и тех, кто настроен к ней крайне негативно? Вероятнее всего, стоит начать рассматривать этот вопрос с темы достоверности и объективности отзывов в сети, а также кто является их авторами, и какие цели они преследуют. Если проанализировать источники, то становится понятно, что большинство негативных отзывов о брокерах и обучающих центрах публикует всего несколько порталов. Это наводит на определённые размышления – какие цели они преследуют?

Мотивация ложных отзывов в сети

Порталы, публикующие ложные негативные отзывы, имеют вполне конкретный финансовый интерес. Проще говоря, это их способ заработка в сети. Размещая разоблачающие негативные отзывы, которые не имеют вод собой оснований и необъективны, такие порталы привлекают посетителей, наращивая целевой трафик. Как известно, трафик в сети – самый ценный ресурс, на котором можно зарабатывать. Благодаря рекордной посещаемости, такие порталы могут неплохо зарабатывать на интернет рекламе, баннерах и иными способами. Ложные отзывы также могут подтолкнуть компании, которые не хотят терять свою репутацию, на оплату за то, чтобы негативные отзывы были просто удалены. И это ещё один способ заработка недобросовестных порталов, которые размещают заведомо ложные заказные отзывы на своих страницах. С учётом всего вышеизложенного, стоит ли слепо верить негативным отзывам о Bitopen? Пусть каждый решает сам, но осознавая, что у всякой информации в сети есть своя цель, и не всегда она честная.

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