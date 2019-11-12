Что следует учитывать при выборе складских светильников

Тусклая лампочка под потолком, как в известной комедии «Операция Ы» - не самый подходящий вариант освещения современного склада. Эти помещения сегодня занимают площади не меньшие, чем заводские цеха. Поэтому и освещение должно быть соответствующим.

В чем особенность складских помещений? Как правило, здесь много стеллажей или просто отдельных групп товаров, размещенных на полу или поддонах. Рассчитать такую схему размещения светильников, чтобы был освещен каждый уголок, достаточно трудно, но возможно. С разнообразием форм, способов крепления современных светильников можно ознакомиться по ссылке https://tdnlko.ru.

С помощью таких источников искусственного света можно создать стабильный световой поток от равномерно размещенных по всей площади потолочных светильников. Дополнительную подсветку на затененных участках, например в проходах между стеллажами, обеспечат одиночные светильники на кронштейнах с регулируемым углом поворота плафона.

Какой тип ламп в светильниках выбрать?

Яркой иллюминации с лампами накаливания создать не получится. Нормативный уровень освещенности складской площади можно обеспечить только очень большим количеством ламп. Люминесцентная трубка светит ярко, но не выносит частых включений/выключений. Интенсивность свечения со временем будет снижаться. Чуть заметное мерцание, которое характерно для газового свечения этой лампы, в складских помещениях практически не заметно.

Таких недостатков лишены светодиоды. Один светильник этого типа заменит сразу несколько ламп накаливания. Интенсивность свечения равномерна и не уменьшается с каждым прошедшим месяцем. Лампы не нагреваются, значит претензий по пожарной безопасности у представителей контролирующих этот вопрос органов к вашей компании также не будет.

Маленькие лампочки от пыли защитит плафон из поликарбоната или стекла. Для складов с лакокрасочными или взрывоопасными веществами производители предлагают специальные светильники для всех уровней степени опасности. Для дежурного и аварийного освещения также можно подобрать светодиоды нужной мощности.

По расходу электроэнергии этот вид световых приборов, пожалуй, самый экономичный. На упаковке каждого из них вы найдете доказательство такого утверждения. Достаточно сравнить мощность прибора и интенсивность светового потока с лампами накаливания. При замене старых светильников на светодиоды размер складских расходов в бухгалтерском отчете заметно снизится.

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