Зачем автомобилю интеркулер?

Многие сегодня выбирают машины с турбиной. Это не удивительно, ведь такой мотор будет отличаться повышенной мощностью. Для правильной работы такого устройства устанавливают интеркулер. Простыми словами, это охлаждающее устройство, которое охлаждает воздушные массы, в двигателе с турбиной. Устройство и принцип действия схожи с радиатором.
Все же эта деталь имеет важное значение и выполняет две функции:
Давление понижает противодействие воздушных масс, которое создается интеркулером. Здесь есть конструкционные ограничения. Просто понижение давление на одну или две атмосферу не допускается.
Существует несколько видов устройств:
Перед тем как устанавливать одну из систем ее нужно выбрать. Сделать это можно например в интернет-магазине радиаторов NRF apzap.ru. Этот производитель делает качественную продукцию. Она проходит разные испытания, в том числе и в аэродинамической трубе. Производитель качеству уделяет особенное внимание на всех этапах производства. Именно поэтому радиаторы NRF обеспечивают стабильную работу и отсутствие признаков неисправностей.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+