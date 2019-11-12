Зачем автомобилю интеркулер?

Многие сегодня выбирают машины с турбиной. Это не удивительно, ведь такой мотор будет отличаться повышенной мощностью. Для правильной работы такого устройства устанавливают интеркулер. Простыми словами, это охлаждающее устройство, которое охлаждает воздушные массы, в двигателе с турбиной. Устройство и принцип действия схожи с радиатором.

Все же эта деталь имеет важное значение и выполняет две функции:

Уменьшает давление наддува.

Понижает температурные значения нагнетаемого воздуха.

Давление понижает противодействие воздушных масс, которое создается интеркулером. Здесь есть конструкционные ограничения. Просто понижение давление на одну или две атмосферу не допускается.

Существует несколько видов устройств:

Воздушный радиатор. Этот вид пользуется большой популярностью среди тех, кто любит тюнинговать машины. Процесс охлаждения происходит посредством воздуха и состоит устройство из пластин и труб. Действие такого типа интеркулера простое: воздух проходит через все трубки и пластины. В тоненьких трубках есть перегородки, за счет чего и увеличивается теплообмен.

Водный интеркулер. Этот тип устройств используется намного реже, в основном, там, где ограничено пространство, то есть там, где места под капотом нет вообще для установки обычного устройства. Конструкция данного аппарата предусматривает установку теплообменника, который находится близко к компрессору. Жидкость насыщается теплом, а выводится в окружающую среду посредством радиатора. Он располагается спереди. Жидкостью отведение тепла намного эффективнее, если сравнивать с воздухом.

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