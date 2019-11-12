Обзор онлайн-кассы Эвотор 7.3

Данная модель более универсальная, если сравнивать с другими аппаратами в этом поколении. Внешне он напоминает небольшой планшет, который работает на платформе Андроид. Это оптимальная модель онлайн-кассы для УСН. Она предназначена для полной автоматизации небольших торговых точек.

Смарт-терминал достаточно привлекателен внешне, имеет обтекаемые формы и экран в семь дюймов. Среди других преимуществ можно выделить следующие:

Такое устройство имеет достаточно мощный процессор. Это позволяет аппарату быстро работать и настраивать приложения.

На задней панели имеется разъем, которые надежно подключает кассу для передачи чеков в ОФД.

Также есть разъем USB. Он предназначен для того, чтобы была возможность подключения устройства к компьютеру и зарядке.

Единственная неприятность для кассиров – это постоянное покрытие поверхности отпечатками пальцев и отражение всего в экране. Это мешает обзору, но никак не влияет на работу. Печать чека происходит достаточно медленно. Это может быть не критично если объем продаж за день небольшой, но при большом количестве продаж это может помешать.

Аккумулятор у Эвотора 7.3 достаточно большой и позволяет работать без заряда от восьми до четырнадцати часов. При необходимости их можно заменить самостоятельно. Внутри планшета, как и в других моделях Эвотора есть модем, поддерживающий 3G и адаптеры для подключения к Wi-Fi. Также присутствует камера в пять мегапикселей, но она не используется в работе.

Подключить к Эвотору можно большое количество оборудования среди которого: сканер считывания штрих-кода, принтер для печати этикеток, чеков, весы и т.п. Если присутствует подключение к интернету, то обмен с ОФД осуществляется непрерывно.

Алгоритм работы привычный и может меняться в зависимости от того, какую программу вы хотели бы использовать для работы. Можно работать в бесплатной программе, а можно купить дополнительные расширения. Все товары могут храниться в облаке. Фотографии товаров в бесплатной версии недоступны. Если вам необходима эта опция, то ее можно купить. Также импорт номенклатуры нужно оплатить.

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