Фестиваль "Болдинская осень" откроется в Нижнем Новгороде оперой "Борис Годунов" Культура и отдых

Фото: с сайта operann.ru

XXXIII Всероссийский пушкинский фестиваль "Болдинская осень" откроется в Нижнем Новгороде оперой "Борис Годунов" М. Мусоргского в театре оперы и балета имени А. С. Пушкина 15 ноября 2019 года.



В знаковых репертуарных спектаклях Нижегородского театра оперы и балета выступят звезды прославленных российских театров. В первом дне фестиваля, в опере "Борис Годунов" примут участие главный дирижер Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, Заслуженный артист РФ, Народный артист Татарстана и Казахстана Ренат Салаватов. В партии Бориса Годунова выступит солист Большого театра России, Заслуженный артист РФ Михаил Казаков, в партии Марины Мнишек – солистка Екатеринбургского театра оперы и балета, Заслуженная артистка РФ, лауреат премий "Золотая маска" и "Онегин" Надежда Бабинцева.

Михаил Казаков исполнил партию Бориса Годунова на Нижегородской сцене в фестивале "Болдинская осень" 76-го театрального сезона 9 лет назад.

Михаила Казакова называют современным Шаляпиным. Он стал самым молодым после великого баса исполнителем партии царя Бориса. Федор Шаляпин спел эту партию в 25 лет, Михаил Казаков в 26.

"Михаил Казаков – уникальный оперный певец, обладающий драматическим басом-кантанте. Он снискал популярность во всем мире благодаря неповторимому по тембру голосу, филигранной вокальной технике и незаурядному актерскому мастерству. Певец производит неизгладимое впечатление в своих лучших трагических ролях - Мельник, Досифей, Филипп и в особенности Борис Годунов, потрясая зрителей неистовым темпераментом, находя точные и искренние интонации для каждого слова и оставаясь при этом абсолютно органичным и достоверным на сцене", – комментирует талант артиста авторитетный портал Культура.РФ.

Зрителей открытия ожидает не только оперный спектакль. В фойе театра будут представлены театральные костюмы из постановок по пушкинским произведениям.

Начало спектакля-открытия фестиваля в 18.00.

Подробная программа фестиваля по дням размещена на сайте.



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