Глеб Никитин вручил награды победителям конкурса "Нижегородская марка качества" Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Губернатор региона Глеб Никитин вручил награды победителям конкурса "Нижегородская марка качества". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Церемония награждения победителей конкурса состоялась 14 ноября 2019 года в Нижнем Новгороде в усадьбе Рукавишниковых. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню качества.

Открывая мероприятие, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил собравшихся с праздником.

"В этом году исполняется 30 лет Всемирному дню качества. Большинство из нас помнят еще советский знак качества. Не так давно Минпромторг России в тесном контакте с Росстандартом начал работу по возрождению уже российского знака качества. Этот вопрос имеет огромное значение в масштабах страны", - сказал Глеб Никитин.

"Можно с гордостью сказать, что качество нижегородской продукции на высоте. Об этом свидетельствует участие региональных предприятий в Национальной системе сертификации. На сегодняшний день в реестр системы внесено более 2000 записей, 434 из них, то есть больше 20% – продукция Нижегородской области. Это лучший результат по стране. Знак НСС наносится на упаковку и свидетельствует о том, что товар прошел добровольную систему сертификации", - добавил глава региона.

Затем губернатор вручил дипломы победителям конкурса. Для участия в конкурсе было подано 36 заявок от предприятий, которые представили 63 наименования продукции и семь услуг. Победители "Нижегородской марки качества" получили право маркировать свою продукцию логотипом конкурса.

"Очень важно, что нижегородские производители активно участвуют в подтверждении качества своей продукции. "Нижегородская марка качества" - это свидетельство того, что товар соответствует повышенным требованиям и прошел все необходимые испытания. Производители, таким образом, смогут повысить доверие потребителей, что положительно скажется на экономике региона в целом", - считает Глеб Никитин.

"От того, насколько ответственно относятся производители товаров и сотрудники сферы услуг к своей работе, зависит благополучие каждого из нас. Сегодня появляются новые технологии контроля качества, растут запросы потребителей товаров и услуг – недостаточное внимание к запросам рынка может обернуться поражением в конкурентной борьбе. Уверен, что правительство региона, Нижегородский ЦСМ обязательно будут поддерживать ответственных товаропроизводителей, для которых качество и безопасность выпускаемой продукции и предоставляемых услуг – не пустой звук", - сказал в свою очередь директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

В этот день также были подведены итоги федерального этапа Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" и названы те предприятия, которые попали в "Золотую сотню".