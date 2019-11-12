Последние новости рубрики Общество
14 ноября 2019 13:22  [5] Дзержинец выиграл самый большой грант в областном конкурсе "Драйверы роста"
14 ноября 2019 12:03  [123] "Ростелеком" отменяет плату за звонки на российские номера с таксофонов
14 ноября 2019 11:20  [80] ЛУКОЙЛ вручил специальные книжки слабовидящим детям
14 ноября 2019 11:17  [76] Десять нижегородских студентов стали стипендиатами благотворительной программы Альфа-Банка
14 ноября 2019 10:21  [145] Подъезд к Румянцевскому кладбищу сделали в Нижнем Новгороде
14 ноября 2019 09:57  [106] Очистные сооружения и канализационные сети построят в Бутурлино Нижегородской области
13 ноября 2019 18:36  [280] Благотворительный обед, приуроченный ко Всемирному дню бедных, состоится в Нижнем Новгороде
13 ноября 2019 17:44  [663] Единственный ночной трамвай отменили в Нижнем Новгороде
13 ноября 2019 17:26  [228] Пропавшая неделю назад в Сеченовском районе девушка-инвалид найдена живой
13 ноября 2019 16:56  [336] Виталий Антонов стал миллионным пассажиром Стригино
Общество

"Ростелеком" отменяет плату за звонки на российские номера с таксофонов

14 ноября 2019 12:03  [123] Общество

Фото: С сайта Ростелекома

"Ростелеком" отменяет плату за звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи отменена с ноября 2019 года.Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.

"Ростелеком" в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов УУС. Они установлены в 131 тысячи населенных пунктов страны, из них 118 тысяч или 80% от общего количества - это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

"Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня текущего года "Ростелеком" предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг - обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг", - сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию - это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph