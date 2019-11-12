Дзержинец выиграл самый большой грант в областном конкурсе "Драйверы роста" Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Студент ДПИ НГТУ им.Р.Е.Алексеева из Дзержинска Сергей Галкин выиграл самый большой грант в областном конкурсе "Драйверы роста". Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Сертификат победителя и самый большой грант в размере 300 тысяч рублей Сергею Галкину вручил 12 ноября министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Сергей защитил свой проект "Ты, я и софт!" перед экспертным жюри, и теперь студенты Дзержинска смогут принять участие в мастер-классах, где познакомятся с современными системами автоматизированного проектирования. По итогам проекта лучшие студенты получат возможность пройти стажировку в одной из ведущих проектных организаций нашего города.