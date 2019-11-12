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Общество

Нижний Новгород может стать столицей проведения конкурса "Мисс ООН - 2021"

14 ноября 2019 14:27  [43] Общество

Нижний Новгород может стать столицей проведения конкурса "Мисс ООН - 2021". Как заявила в ходе пресс-конференции 14 ноября 2019 года нижегородка Дарья Цыбина, завоевавшая титул "Мисс ООН Земли-2019", в 2021 году международный конкурс под патронажем Организации объединенных наций может пройти в Нижнем Новгороде.

"В ООН должны подтвердить возможность проведения этого конкурса в России. Но если он будет в России — естественно он будет в Нижнем Новгороде, потому, что я нижегородка. Сейчас мы отправили запрос", - пояснила Дарья Цыбина, добавив, что в международном соревновании действует своеобразная "Система "Евровидения", - куда отправилась корона — туда через некоторое время "отправляется" и конкурс.

Для того, чтобы принести России и Нижнему Новгороду победу, 23-летняя девушка отправилась в Индию, где на границе с Пакистаном, в городе Джаландхар с 1 по 10 ноября и проходило соревнование.

Дарья Цыбина представила общественности свой проект "Smart-благотворительность". Всего в проводимом ООН соревновании принимали участие представители 30 стран.

"Это единая карта лояльности, которую можно получить в каком-либо из благотворительных фондов. Пользуясь ею, вы сможете получать скидки и кэшбэк более, чем в 7 тысячах магазинов по всей России и за рубежом. Процент с транзакций будет перечисляться обратно в фонд. Вы можете экономить семейный бюджет и участвовать в большой благотворительной акции. Мы договорились с другими странами, что будем развивать проект не только в России, но и за рубежом — в Индии, Австралии, США", - рассказала победительница, добавив, что на идею ее вдохновила волонтерская работа. Девушка считает, что основными проблемами современного человека являются время и деньги. Проект же позволит, не тратя ни того не другого, участвовать в добром деле.

Сама же Дарья свое свободное время по-прежнему посвящает добровольчеству — участвует в программе "Наставник" благотворительного фонда "Жизнь без границ". В рамках проекта все желающие могут оказать помощь трудным подросткам, просто находясь рядом с ними и общаясь.

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