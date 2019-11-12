Последние новости рубрики Бизнес
14 ноября 2019 15:34  [58] Центр промышленной автоматизации "Транснефть – Верхняя Волга" стал победителем конкурса "Нижегородская марка качества"
14 ноября 2019 15:25  [89] Депутату Гордумы Евгению Лазареву потребовалась медпомощь во время заседания суда
14 ноября 2019 12:52  [114] Аукцион по аренде земли под застройку в Автозаводском районе пройдет 20 декабря
14 ноября 2019 12:19  [113] Аукцион по аренде земли в п.Высоково пройдет в Нижнем Новгороде 20 декабря
14 ноября 2019 11:50  [182] Глеб Никитин вручил награды победителям конкурса "Нижегородская марка качества"
13 ноября 2019 18:16  [180] Нижегородские предприниматели смогут воспользоваться лизинговыми программами без аванса
13 ноября 2019 14:42  [281] МегаФон запускает технологию NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России
13 ноября 2019 12:44  [238] Стоимость бензина и дизтоплива в Нижегородской области увеличилась в среднем на 4%
13 ноября 2019 09:36  [2331] Хореография ценой в 1,3 млн рублей: нижегородский тренер по гимнастике обманула родителей под видом знакомства с Алиной Кабаевой
12 ноября 2019 18:45  [211] Франшизы по итогам конкурса "Фабрика готового бизнеса" могут получить 10 нижегородцев
Бизнес

Депутату Гордумы Евгению Лазареву потребовалась медпомощь во время заседания суда

14 ноября 2019 15:25  [89] Бизнес
Евгений Лазарев в суде

Евгений Лазарев в суде

Фото: Соцсеть

Депутату думы Нижнего Новгорода Евгению Лазареву потребовалась медицинская помощь во время заседания суда 14 ноября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил в телефонном разговоре сам депутат.

Как сообщают региональные СМИ, депутату потребовалась медпомощь во время судебного процесса с бывшей супругой, которая пытается отсудить у Евгения Лазарева 250 млн рублей.

"Я задал вопрос из-за которого судья удалил меня из зала", - пояснил депутат.

Евгенийя Лазарев добавил, что помощь медиков ему потребовалась из-за поднявшегося давления (180 на 110 по словам депутата). После того, как в суд прибыли врачи скорой помощи, Лазарева увезли в больницу №38.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph