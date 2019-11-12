Депутату Гордумы Евгению Лазареву потребовалась медпомощь во время заседания суда Бизнес

Евгений Лазарев в суде Фото: Соцсеть

Депутату думы Нижнего Новгорода Евгению Лазареву потребовалась медицинская помощь во время заседания суда 14 ноября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил в телефонном разговоре сам депутат.

Как сообщают региональные СМИ, депутату потребовалась медпомощь во время судебного процесса с бывшей супругой, которая пытается отсудить у Евгения Лазарева 250 млн рублей.

"Я задал вопрос из-за которого судья удалил меня из зала", - пояснил депутат.

Евгенийя Лазарев добавил, что помощь медиков ему потребовалась из-за поднявшегося давления (180 на 110 по словам депутата). После того, как в суд прибыли врачи скорой помощи, Лазарева увезли в больницу №38.