Завершен ремонт детской поликлиники больницы №40 в Нижнем Новгороде Общество

Завершен ремонт детской поликлиники больницы №40 в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Завершен ремонт детской поликлиники городской клинической больницы №40 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе уточнили, что ремонтные работы велись в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Как работает медучреждение в новом формате проверила комиссия министерства здравоохранения Нижегородской области.

"Поликлиника обслуживает 10 000 маленьких пациентов, то есть примерно одну треть всего детского населения Автозаводского района. В этом году лечебное учреждение участвует в программе развития детского здравоохранения национального проекта, а мы помним, что по указу президента РФ, все детские поликлиники страны к концу 2020 года должны внедрить бережливые технологии", - рассказала по итогам комиссионного осмотра начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области Татьяна Боровкова.

"В поликлинике удалось это сделать: сокращено время ожидания ко всем специалистам, в том числе, и в регистратуре, очередей нет. Максимальное время ожидания приема - не более 10 минут", - добавила она.

В поликлинике разведены потоки больных и здоровых детей - пациенты с температурой пользуются отдельным входом. Вызов к специалисту осуществляется по электронной записи, которая выведена на табло. В рамках национального проекта "Здравоохранение" поликлиника была дооснащена современным оборудованием, чтобы всю плановую и экстренную помощь пациенты могли получить здесь, в стенах медучреждения.

"Это важно прежде всего потому, что исключает необоснованную госпитализацию ребенка в стационар, например, при несложном переломе. В поликлинике оборудован хирургический кабинет с малой операционной, рентгенографический кабинет, кабинет ультразвуковой диагностики", - пояснила специалист.

"Установлен удобный график работы узких специалистов: 5 дней в неделю в 2 смены, а также 2 рабочие субботы. При определении состояния, которое потребует госпитализации ребенка, либо в поликлинику вызывается скорая помощь, либо выписывается направление на госпитализацию. Все это повышает качество оказания медицинской помощи и создает комфортные условия пребывания детей и их родителей, минимизируя необходимость длительного нахождения в медучреждении", - добавила Татьяна Боровкова. По ее словам, с 2018 года 25 детских поликлиник региона уже стали "бережливыми".

Как отметила заведующая поликлиникой больницы № 40 Людмила Киселева, для комфортного пребывания пациентов в поликлинике были проведены мероприятия по созданию организационно-планировочных решений внутренних пространств.

"Отремонтирована входная группа с учетом потребностей маломобильных граждан, у входа оборудована крытая колясочная, проведена оптимизация работы регистратуры - она стала открытой, смонтирована система электронной очереди, запись к врачу ведется через инфомат и call-центр, создана удобная навигации для посетителей, закуплена мебель и игровые модули для маленьких пациентов", - подчеркнула Людмила Киселева.

В поликлинику закуплено 12 единиц современного высокотехнологичного оборудования, среди которых 2 ультразвуковые системы, цифровой рентгенографический аппарат, 3 электрокардиографа и другое необходимое современное оборудование на сумму более 10 миллионов рублей.

Напомним, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода медицинскую помощь оказывают три лечебных учреждения. Оказание медицинской помощи пациентам, требующих хирургической и травматологической помощи, будет выглядеть следующим образом:

- экстренная амбулаторная травматологическая помощь - в травмацентре городской больницы №37;

- амбулаторная хирургическая помощь - в детских поликлиниках при детской городской больнице №25 и городской клинической больнице №40;

- экстренная стационарная травматологическая и хирургическая помощь - в городской клинической больнице №27.