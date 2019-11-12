МегаФон за III квартал увеличил выручку до 90 млрд рублей Бизнес

МегаФон за III квартал 2019 года увеличил выручку на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 90 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Число пользователей передачи данных компании в России выросло на 6,2% за год до 34,2 млн человек на конец отчетного периода, а число мобильных абонентов увеличилось на 0,1% за год и составило 75,3 млн человек.

В III квартале этого года МегаФон представил сразу несколько новых предложений для своих клиентов. Компания обеспечила единый доступ к услугам мобильной связи, домашнего интернета и МегаФон ТВ через конвергентный продукт "Объединяй!", а также внедрила гибкую систему растущего кэшбэка в тарифах "Включайся!".



Изменения произошли и в розничной сети. В частности, в рамках проекта по модернизации розничной сети (внедрение салонов продаж нового поколения) уже есть первые результаты: среднедневное число клиентов за третий квартал в них выросло на 20%, а средняя дневная выручка на один такой салон — на 30-40%. Напомним, что в Нижнем Новгороде салоны нового формата открылись в этом году в двух крупных торговых центрах - "Фантастике" и "Республике".



Что касается выручки от продаж смартфонов и аксессуаров, то в III квартале 2019 года общий рост достиг 36,5%. В четверке самых востребованных производителей у россиян такие смартфоны, как Huawei/Honor, Samsung, Xiaomi и Apple. Интерес к новинкам Apple в конце квартала в три раза превысил прошлогодний (объем продаж новых моделей за 20 дней сразу после выпуска в сентябре 2019 года сравнили с объемом продаж за 20 дней после выпуска прошлогодних новинок в сентябре 2018 года), а число предзаказов на новые модели перед их выпуском в сентябре 2019 года выросло на 20% по сравнению с предзаказами на новинки сентября 2018 года.

МегаФон продолжает следовать стратегии цифрового развития, внедряя сети LTE и LTE Advanced. Уровень затрат при этом ниже аналогичного периода прошлого года за счет завершения основных работ по внедрению новой биллинговой платформы и финансовых систем.



По словам генерального директора компании Геворка Вермишяна, главным приоритетом остается предоставление абонентам максимально быстрой и устойчивой связи. "Для этого мы постоянно инвестируем в развитие инфраструктуры и внедрение инновационных технологий. Так, в третьем квартале было запущено 3 тысячи базовых станций, около 2,2 тысяч из них стандарта LTE и LTE Advanced", - пояснил он.

МегаФон также активно готовится к внедрению в России нового стандарта связи 5G, который даст новый виток развития отрасли и страны в целом. Иными словами, компания продолжает держать курс на новые цифровые возможности для пользователей, клиентов и общества.