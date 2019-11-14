УФНС заявляет, что зарплаты нижегородцев растут Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области Виктор Большаков заявил, что зарплаты жителей региона растут. Об этом он сообщил журналистам после расширенного заседания коллегии, на котором были подведены итоги работы ведомства за 9 месяцев.

"Доходы нижегородцев растут – это мы видим по налогам на прибыль и на доходы физических лиц. Налог на прибыль устойчиво демонстрирует рост порядка 15,7% (4,7 млрд рублей), НДФЛ поступило на 12,8 % больше (+5,8 млрд рублей)", - сказал он.

Всего налогов на доходы физических лиц получено – 50,8 млрд рублей, на прибыль – 34,8 млрд рублей, акцизов – 14,5 млрд рублей, налогов на специальные режимы – 8,3 млрд рублей.

Виктор Большаков сообщил, что в консолидированный бюджет России из Нижегородской области поступило 162 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В бюджет Нижегородской области поступил 121 млрд рублей (+13%).

"В основном, это заслуга налогоплательщиков. Мы только помогаем им своевременно в полном объеме выплачивать налоги. Кто забывает – напоминаем, кто намеренно не платит – одергиваем", - добавил глава УФНС.

Как сообщил Виктор Большаков, общий объем задолженности жителей региона за 9 месяцев составил 20,8 млрд рублей. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период.

По его словам, количество случаев, когда налоговой службе приходится вмешиваться в процесс составляет всего 1%. Сократилось и количество проверок - всего их было проведено 200 за 9 месяцев.

В этот период было расследовано 38 уголовных дел на 4 млрд рублей, по которым удалось возместить более 500 млн рублей.

Виктор Большаков добавил, что количество жалоб на работу налоговых отделений сократилось на 17%.

Говоря о достижениях, глава УФНС отметил, что региональное управление одно из первых в Приволжском федеральном округе перешло на применение статьи 154.1. Налогового кодекса ("Умышленное уклонение от уплаты налогов"). Кроме того, он рассказал, что областное ведомство завершает переход на автоматизированную информационную систему "Налог-3".

В заключение Виктор Большаков напомнил, что россияне должны заплатить имущественный налог до 2 декабря. Однако, на данный момент это сделали только 36% жителей Нижегородской области. В том числе, по его словам, среди не заплативших есть и сотрудники регионального управления ФНС. Он надеется, что за этот месяц ситуация изменится.

Напомним, в ноябре 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что в 2019 году в регионе запланировано увеличение дохода от налоговых поступлений на 14 млрд рублей по сравнению с 2018 годом.