Около 10 тысяч жителей Дзержинска и Кстова зарегистрировались в личном кабинете "ЕРКЦ" Общество

Около 10 тысяч жителей Дзержинска и Кстова уже зарегистрировались в личном кабинете на сайте ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Личный кабинет дает возможность клиенту компании быть в курсе наличия/отсутствия задолженности за отопление и горячую воду по его лицевому счету, а также по другим квартирам граждан в данном многоквартирном доме (МКД). Оперативная информация о недобросовестных плательщиках МКД может помочь старшим по домам и председателям ТСЖ/УК в работе с должниками, а также способствовать улучшению платежной дисциплины.

Кроме этого, в личном кабинете также размещены сведения о сроках поверки индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей воды, установленных в квартире гражданина, история передачи показаний ИПУ через сайт компании. Также житель может сразу оплатить квитанцию за коммунальные услуги без комиссии в разделе "Оплата по квитанциям ООО "ЕРКЦ" (с расчетным счетом компании).

"Мы стремимся к созданию максимально комфортных условий для жителей, которые своевременно оплачивают квитанции, передают показания счетчиков, и для тех, кто, что самое главное, заинтересован в погашении своего долга за отопление и горячую воду. Уверены, что наш сайт – отличное подспорье в этом. Ведь вовремя оплаченная квитанция – гарантия, что на жителя не направят документы в суд, а его счет не будет арестован, и ему не придется оплачивать еще пени и госпошлину", - отметила исполнительный директор ЕРКЦ Светлана Быстрова.