Нижегородских школьников научили азам парусного спорта в клубе "Пантера" Спорт

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Нижегородских школьников научили азам парусного спорта в клубе "Пантера". Об этом рассказали в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп".

В ноябре завершились сборы военно-спортивного клуба "Пантера" "Осень-2019", которые прошли во время каникул на базе нижегородской школы № 161. Более двадцати воспитанников клуба в возрасте от 9-ти до 15-ти лет приняли участие в сборах. В этом году для ребят была организована встреча с профессиональными яхтсменами нижегородского клуба "Парк Марина-Юг", которые рассказали о том, как управлять парусной яхтой, участвовать в судовых работах, ходить под парусом и соревноваться в парусных гонках, заниматься такелажным делом.

Знакомство с этим видом спорта стало первой частью обучения. Дети применят полученные знания на практике в следующем году.

"Осень для нас является активным временем. Ребята восстанавливают форму после летних каникул, активно занимаются спортом, готовятся к соревнованиям по боевым искусствам. В этом году решили познакомить воспитанников с парусным спортом. Безусловно, на всех ребят встреча с профессионалами яхтсмены произвела огромное впечатление, а некоторые даже решили попробовать свои силы в этом виде спорта", - рассказал руководитель ВСК "Пантера" Сергей Юдин.

Кроме подготовки к парусному спорту, ребята занимались альпинистским делом, учились вязать узлы, а также осваивали тактику ориентирования на местности. Часть подготовки была посвящена занятиям боевыми искусствами: 24 ноября пройдет открытый турнир по самбо, посвященный 314-й годовщине морской пехоты России. Это ежегодный официальный турнир, который проводится при взаимодействии с департаментом физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода во Дворце спорта "Заречье".

Мероприятия, посвященные празднованию Дня морской пехоты в Нижнем Новгороде, ежегодно организуют кинокомпания "Союз Маринс Групп" и Нижегородская областная общественная организация ветеранов морской пехоты "Варяг", напомнили в пресс-службе компании.