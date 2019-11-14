Осужденный за убийство, кражу и изнасилование сбежал из колонии в Нижнем Новгороде Происшествия

Раушан Салахов Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мужчина, осужденный за убийство по неосторожности, кражу с проникновением и изнасилование, сбежал из колонии-поселения в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУФСИН России 15 ноября 2019 года.

Отсутствие сбежавшего 47-летнего Раушана Салахова сотрудники колонии №5 (ул. Ракетная, д. 2Д) обнаружили 12 ноября. Как пояснили в ведомстве, осужденные к поселению содержатся без охраны, выходят на работу в город, могут свободно передвигаться в пределах колонии от подъема до отбоя и в отведенные часы - вне колонии, носят гражданскую одежду, имеют деньги и ценные вещи. Поэтому, его пропажу заметили не сразу. О своем намерении покинуть территорию поселения мужчина никому не сообщил.

Ранее Лениногорский суд республики Татарстан признал мужчину виновным в совершении вышеупомянутых преступлений и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Затем он был переведен к отбыванию наказания в колонии-поселении.

Известно, что Раушан Салахов ростом 178 см, среднего телосложения, со светло-русыми короткими волосами (облысение справа и слева) и светло-зелеными глазами. В день пропажи был одет в темные куртку и брюки, черную вязаную шапку и черные ботинки на молнии.

В настоящее время сотрудники регионального управления ГУФСИН осуществляют розыскные мероприятия.

(фото: из соцсети ВКонтакте)

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом мужчине, просят связаться с ведомством по телефонам: 431-89-24; 464-90-11.

Ранее сообщалось, что из ИК-17 в Нижегородской области сбежал осужденный Сергей Колоколов. Через несколько дней, 30 октября, его задержали в п. Сухобезводное. По факту побега возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.313 УК РФ (Побег из места лишения свободы).

Напомним также, осужденный исправительной колонии в Нижегородской области подозревается в нападении на сотрудника изолятора. По версии следствия, ночью 30 сентября 2018 года в помещении штрафного изолятора в ИК – 1 регионального ГУФСИН России, 20-летний молодой человек, отбывающий наказание в колонии за хищение, не подчинился требованиям сотрудника исправительной колонии о прекращении повреждения имущества. После этого заключённый схватил сотрудника колонии за одежду, порвав форменное обмундирование, и с силой толкнул его в грудь. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности). Расследование продолжается.