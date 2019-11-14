Ошибки начинающих в изучении английского языка

Процесс изучения английского языка сложный, но вполне выполнимый. Залогом хорошего результата станет правильная организация учебного процесса, а также устранения некоторых типичных ошибок новичков, которые мы рассмотрим в данной статье.

Отсутствие цели или ее неправильная постановка. Помните поговорку: «Ни один ветер не будет попутным для корабля, который не знает куда плывет». Этот принцип срабатывает и в учебном процессе. Если изучение английского – это тренд или «а куда я без него?». То результата не будет. Другое дело – если это подготовка к ЕГЭ, поступление в университет, продвижение по карьерной лестнице посредством общения с иностранными партнерами. Завышенные ожидания. На каждого из нас влияет реклама: «Английский за 30 дней», «Лучшая языковая школа в Москве» и тд. О, это сладкая ложь. Владеть языком на высоком уровне можно после усиленных занятий, кропотливой работы и сильной мотивации. Не перекладывайте ответственность на педагога, ведь он просто ваш помощник. Отсутствие систематичности. Чтобы получить результат нужно работать каждый день! Не стоит думать, что выполнение домашнего задания не является важным; что если вы пропустите один урок, то ничего страшного. Даже если вы сделаете перерыв на одни день, поверьте, вы сделаете несколько шагов назад. Концентрация на одном аспекте языка. Вы работаете исключительно над грамматикой, или только читаете, или заучиваете слова, или думаете, что высот добиться можно посредством просмотра англоязычных фильмов. Вы ошибаетесь. Язык – это система, а значит нужен системный подход к обучению. Каждый из перечисленных аспектов может стать отличным инструментом, но только в совокупности они принесут желаемые результаты. Стремитесь к идеалу и боитесь совершать ошибки. Ошибки – это опыт и не делает их только тот, кто вообще ничего не делает. Не бойтесь сказать, что не знаете чего-то. Состояние «незнайки» означает, что человек готов принимать новую информацию. В конце концов, если бы вы знали все, то вряд ли пришли бы на курсы. Не зацикливайтесь на негативе. Постоянная практика сведет ваши ошибки к минимуму. Не повторять пройденный материал. «Повторение – мать учения» - фраза, знакомая нам с детства. И здесь этот принцип тоже работает. Если вы забываете, то что учили раньше, то нет смыла браться за новый материал. Специалисты утверждают, что лучшее повторение пройденного материала – это использование его на практике. Отсутствие разговорной практики. Да, в какой-то мере, обучение иностранному языку состоит из изучения правил и слов. Но сколько бы теории вы не знали без практики она мертва. Преимущество курсов английского для начинающих (например, в Москве) заключается в том, что 80% времени – это разговорная практика. Не пренебрегайте возможностью посетить разговорный клуб при школе.

Чтобы достичь успеха в любом деле придется совершать ошибки. Но предупрежден – значит вооружен. Пусть эта статья поможет вам в нелегком, но приятном пути обучения. А выбрать курсы, где можно начать учить английский с нуля, поможет независимый сервис Engude. Здесь удобные фильтры для выбора курсов в зависимости от цены, района, города, станции метро. А также честные отзывы выпускников московских школ.

Сделайте первый шаг, и вы поймете, что не все так страшно! Обучению все возрасты покорны.

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