Фестиваль "Золотой Витязь" на АллатРа ТВ: "Настоящее искусство идет из сердца"

На Славянском форуме изобразительных искусств «Золотой Витязь», который проходил в Севастополе, команда АллатРа ТВ Крым познакомилась с лучшими работами художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, скульпторов и взяла у них следующее интервью:

- Что нас всех объединяет?

- Тяга к красивому, - отвечает Вадим Сташкевич, художник, дизайнер, керамист, — вот это, пожалуй, было и навсегда останется. Тяга к красоте, потому что без красоты человек иссыхает.

- Это красивое внешне или все-таки...?

- И внешнее и внутреннее. Если человек красив внутри, у него и снаружи все будет красиво. И в нём и вокруг него. А если еще человек обладает способностью что-то творить, делать, чтобы этой красотой озарять вокруг, то это еще ценнее. Красота спасет мир.

- В каком бы мире вы хотели жить, где идут войны, как сегодня или где добро и созидание? – спрашивает репортер АллатРа ТВ.

- Человек все-таки должен жить в мире, в гармонии с природой, - отвечает Анатолий Костенников, руководитель филиала фонда содействия развитию Науки, Культуры и Кино в г. Севастополе, - не разрушать, а наоборот подчеркивать вот именно эту красоту, тем более для Севастополя слово мир и вообще мир — это особое понятие. Мир — это то, что дает человечеству развиваться в любви, согласии, в гармонии с природой, ощущая опять-таки тот прекрасный внутренний эстетический мир, который делает человека Человеком.

- Во всех религиях есть представление о двойственности человека, что в нем есть Ангел и есть зверь? Что мы можем сделать, чтобы этот Ангел, он все-таки доминировал?

- Семья, она и должна в основе своей, - отвечает Николай Краснолицкий, начальник Главного управления культуры г. Севастополя, - воспитывать вот эту красоту Души, то есть Ангела. А для этого нужно ходить на настоящие спектакли, настоящие фильмы, настоящие выставки… Как сегодня уже говорилось, это картины – не «чёрный квадрат и треугольник», и нам пытаются рассказать, что мы мало образованы и ничего не понимаем. Мы все прекрасно понимаем, и хотим, чтобы наши дети воспитывались не на «черном квадрате»…

- 11 мая, 2019 года на платформе МОД АллатРа проходила конференция, где тысячи людей в разных странах, на разных языках поднимали вопросы проблем потребительского формата развития цивилизации. Очень многие понимают, что мы зашли в тупик. Как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы выйти из него, встав на «рельсы созидательного развития»?

- Есть хорошая поговорка, - отвечает художник Алексей Крюков, - хочешь изменить мир, начни менять себя. Ну, это правда. Человек, как я считаю, анализируя сегодняшнее время, должен переродиться, внутренне переформатироваться. Переосмыслить, кто мы есть, для чего живем?

- До детей нужно достучаться, они должны наполнять свой пустой сосуд, - отвечает Наталия Полукарова, директор СФИИ «Золотой Витязь», - чем-то настоящим, стоящим, духовным, нравственным, в конце концов, есть десять заповедей, и их никто не отменял. Если ты ими живешь, то остаешься человеком…

О созидательном обществе на АллатРа ТВ: https://allatra.tv/category/sozidatelnoe-obschestvo.

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