Что нужно знать о проведении топосъемки в Самаре

Перед тем как заняться строительством жилых и нежилых объектов, а также проведением ряда других работ на земельном наделе, проводится топографическая съемка территории. С ее помощью можно максимально тщательно оценить особенности участка, что позволит избежать многих хлопот во время возведения сооружения и решения прочих задач.

Актуальность таких инженерных изысканий

Стоит отметить, что для выполнения топографических съемок применяется высокоточное оборудование, которое позволяет собрать сведения о высотных характеристиках местности и всех объектах, расположенных на территории (от сооружений до деревьев). Такая информация требуется различным профильным специалистам, включая:

проектировщиков;

архитекторов;

сотрудников коммунальных служб;

ландшафтных дизайнеров;

строителей и пр.

С помощью отчетов геодезистов различным рабочим будет намного проще справиться с возложенными на них обязанностями.

Разновидности исследований

Точность разработанных по результатам инженерных изысканий графических материалов может сильно отличаться. Наиболее востребованы съемочные работы в масштабе 1:2000. Как правило, они применяются при создании проектной документации.

Также весьма популярна и топографическая съемка местности 1:500, которая пригодится при индивидуальном строительстве. Более крупный масштаб применяют при разработке ландшафтного дизайна, а графические материалы с низкой точностью необходимы во время создания карт и планов участка.

Благодаря современному оборудованию масштаб может быть любым. Выбор зависит от особенностей местности и целей заказа. В любом случае, полученные сведения будут полностью соответствовать реальной картине, что позволит как согласовать проектную документацию, так и решить множество задач во время строительно-монтажных и прочих работ.

Стадии проведения изысканий

Во время организации исследований проходят такие этапы топографической съемки:

подготовка (согласование нюансов технического задания, первичное изучение местности, сбор сведений из архивов, расчет стоимости услуг геодезистов);

полевые работы (привязка к опорным пунктам и изучение особенностей территории с помощью различного наземного и летательного оборудования);

камеральная стадия (перепроверка полученных сведений, разработка технической документации).

Что получит заказчик

После того как инженерно-исследовательские работы будут завершены, клиент получит:

технические отчеты;

графические материалы;

рекомендации по поводу составления проектной документации.

Все это пригодится при прохождении государственной экспертизы, разработке плановых документов и в ходе решения других задач. Необходимо отметить, что стоимость топографической съемки участка в Самаре будет ниже, чем выгоды, полученные заказчиком. Ведь если обратиться в проверенную и надежную исследовательскую компанию, то можно попробовать избежать большинства хлопот, которые возникают во время строительства, ремонта, реконструкции и демонтажа сооружений.

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