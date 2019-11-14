Как открыть машину без ключа?

Случаются ситуации, когда собственный автомобиль преподносит сюрпризы. Нужно срочно ехать по неотложным делам, а замок решительно не желает открываться. Вы можете поступить двумя способами: сломать дверь или разбить стекло либо вызвать экстренную службу по вскрытию замков. В первом случае придётся потратить дополнительное время и деньги на ремонт автомобиля, а оригинальные запчасти нужно ещё отыскать. В ряде случаев понадобится дорогостоящая покраска кузовного элемента, если в результате самостоятельного взлома потрескалось покрытие. Мастера же службы вскрытия Lock-help.ru работают аккуратно и не портят дверей. При необходимости они немедленно займутся ремонтом замков, а наличие специальных инструментов и запасных частей позволит это сделать буквально за 20-30 минут.

Как действуют сотрудники службы аварийного вскрытия замков Lock-help.ru

Если владелец автомобиля не сумел открыть дверь своей машины, он звонит диспетчеру или производит вызов онлайн, сообщает марку транспортного средства, называет адрес стоянки. Выездной мастер прибывает к автомобилю клиента в течение 15-20 минут. В машине сотрудника есть всё необходимое: набор профессиональных инструментов, специальное оборудование, запасные части для замков. После первичного осмотра дверей и проверки документов на машину оперативно разрабатывается план действий. Чаще всего он состоит из нескольких шагов:

Аккуратное вскрытие замка при помощи фирменного инструмента - без его порчи. Разборка и осмотр элементов: личинок, основного механизма, системы тяг или тросов, электромоторов. Устранение дефектов: замена неисправных запчастей, нанесение смазки, ремонт электроники. Сборка запорного устройства, проверка. При необходимости - изготовление дубликата ключа.

Если для открытия замка требуется подключение электронного оборудования, то применяют специальные приборы и программное обеспечение. В зимнее время возможно замерзание личинки, тогда используют специальные размораживающие жидкости и инструмент для аккуратного прогрева металлических частей запорного устройства. Когда накопившаяся и замёрзшая влага растает, приступают к дальнейшим работам. Чтобы избежать замерзания личинок, нужно регулярно проводить профилактику замков, их смазку.

Важно, что владельцу автомобиля нужно иметь при себе документы на автомобиль или их копии, иначе вскрыть машину будет сложно по юридическим причинам. Требуется подтвердить, что заказчик имеет право на управление транспортным средством: ПТС, обычная или генеральная доверенность, справка о купле-продаже или другие документы. Также понадобится паспорт водителя или права.

Служба по экстренному вскрытию замков Lock-help.ru. Услуги и цены

Наши мастера производят срочное вскрытие, ремонт и замену любых автомобильных замков в Москве и Московской области. В штате службы работают сертифицированные специалисты, прошедшие обучение и постоянно повышающие квалификацию. Благодаря этому мы предлагаем:

быстрое прибытие - в течение 15-20 минут;

аккуратное открытие машин любых марок;

гарантии на все виды работ;

круглосуточный выезд.

Стоимость услуг оговаривается заранее, работа начинается только после согласования суммы и не изменяется в дальнейшем. Наши цены ниже, чем у конкурентов, что объясняется следующими причинами: стабильно большим количеством работы, эффективностью службы управления и снабжения. Наши отделения расположены по всему городу, поэтому срок прибытия до заказчика минимален. Собственный склад с запасными деталями для автомобильных замков также уменьшает время выполнения заказа.

Принимаем для оплаты:

банковские карты;

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Работаем с юридическими и физическими лицами.

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