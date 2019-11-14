Особенности проведения фасадной съемки в Краснодаре

С целью предупреждения различных проблем в ходе ремонтных и строительно-монтажных работ проводится фасадная съемка в Краснодаре. Она дает возможность добиться идеальной внешней поверхности сооружения, а также внимательно изучить все возможные нюансы и риски. Привлечения геодезистов – это возможность отсутствия проблем на всех этапах застройки.

Суть исследований

Опытные специалисты, в распоряжении которых есть современное оборудование, приступают к изучению определенного объекта. Они проводят необходимые измерения, после чего составляют подробные графические материалы. Исходя из особенностей здания и целей клиента, масштаб может быть любым, в то же время, чаще всего заказывают выполнение изображений с высокой точностью для лучшей визуализации.

С помощью полученных в ходе инженерных изысканий планов и чертежей, различным специалистам будет намного проще выполнить идеальную отделку фасада. Как результат, готовое сооружение получится точно таким, как указано в проектной документации.

Для чего проводят такие исследования

Существует несколько ситуаций, в которых проводится геодезическая фасадная съемка:

возведение нового сооружения. Будет выполнена разметка основных конструктивных элементов. Это гарантирует предельную точность расположения дверных и оконных проемов, опалубки, арматуры и пр.;

контроль качества возведения объекта. Исполнительная фасадная съемка поможет выявить и устранить любые недочеты. Благодаря этому клиент избежит дорогостоящего ремонта сразу по завершению монтажных работ;

точное сохранение фасада. Специалисты оценят все особенности текущей отделки, чтобы потом выполнить реконструкционные работы. Это особенно актуально в случае со старинными и исторически ценными сооружениями;

оценка стоимости ремонта. Геодезисты рассчитают необходимые объемы строительных материалов, что позволит заказчику составить смету.

Во сколько все обойдется

Трудно сказать, какой будет цена за метр фасадной съемки определенного объекта. Все заказы отличаются друг от друга, так что и смета рассчитывается в индивидуальном порядке. Во внимание берутся такие факторы, как площадь исследуемого сооружения, наличие препятствий для измерений (деревья, заборы и пр.), срочность выполнения работ и т. д. В любом случае, устранение различных неточностей обойдется намного дороже, что делает обращение к геодезистам актуальным решением для всех.

Где заказать геодезические услуги

Компания «Геология ОРГ» станет хорошим выбором, если вам требуется фасадная съемка при помощи тахеометра в Краснодаре. Сотрудничая с опытными специалистами, вы можете рассчитывать на:

доступную стоимость услуг и скидки при организации комплексных инженерных исследований;

высокое качество разработанной документации (наличие лицензий, опытные специалисты и сертифицированное оборудование – это гарантия максимально точных графических материалов);

оперативное выполнение всех заказов (сроки обязательно фиксируются в договоре).

Привлечение высококвалифицированных геодезистов станет возможностью забыть о различных проблемах, которые возникают в ходе монтажа или реконструкции фасада любого здания.

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