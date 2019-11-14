Геодезическая съемка в городах России

Зачем и когда проводится геодезическая съемка в Ульяновске и Казани

Профессиональная геодезическая съемка – это одна из наиболее популярных инженерно-исследовательских услуг, которые могут потребоваться жителям Ульяновска или Казани. Такие работы направлены на создание качественного плана определенной территории в выбранном масштабе. Разработанные специалистами графические материалы могут пригодиться в ходе решения различных задач, включая также согласование проектной документации в государственных организациях.

Особенности таких исследований

Главная цель геодезической съемки состоит в том, чтобы разработать подробный план или карту определенного участка земной поверхности. Для этого могут использоваться различные наземные и летательные аппараты. Выбор подходящего оборудования осуществляется, исходя из особенностей местности и требуемой точности. В любом случае, все приборы проходят обязательную сертификацию и регулярно проверяются, что исключает вероятность различных ошибок и недочетов.

По результатам исследований заказчику предоставят подробные графические материалы, которые содержат информацию о:

рельефе участка;

сооружениях, что находятся на территории;

коммуникационных системах;

автомобильных и железных дорогах;

деревьях и пр.

Такие сведения пригодятся различным профильным специалистам (от проектировщиков до сотрудников коммунальных служб). С их помощью работникам будет намного проще справляться с поставленными для них заданиями. Кроме того, без отчетов геодезистов невозможно согласование проектной документации в государственных структурах.

С какой целью проводится геосъемка территории

В основном, заказать геодезическую съемку следует для:

разработки проектной документации;

контроля над правильностью возведения сооружения;

подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию;

оценки объемов земляных и фасадных работ и т. д.

С помощью каких приборов проводят исследования

Чтобы провести геодезическую съемку, специалисты используют специальное сертифицированное и проверенное оборудование. В том числе, в их распоряжении есть тахеометры, теодолиты, нивелиры, спутниковые системы для оценки плановых и высотных координат, летательные аппараты для аэрофотосъемки, специальные приспособления для отслеживания подземных коммуникаций и пр. Все это обеспечивает полноту и правильность полученных заказчиком сведений, более подробно http://ulyanovsk.topline.su/geodezicheskaja-semka-zemelnogo-uchastka.php.

Во сколько обойдутся инженерные изыскания

Конечная стоимость геодезической съемки за 1 га в Ульяновске и Казани формируется, отталкиваясь от таких параметров:

размер территории;

плотность застройки;

наличие высотных перепадов на участке;

требуемый масштаб и пр.

Чтобы узнать, сколько стоит геодезическая съемка определенной территории, свяжитесь со специалистами инженерно-исследовательской компании «ТОЛАЙН». Они разработают техотчеты, которые пройдут экспертизу, а также помогут с решением различных задач!

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