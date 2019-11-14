Как открыть свой магазин одежды?

Создать магазин одежды или постельного белья не так просто, как кажется обывателю. Метраж, полки и витражи, шкафы, стойки, кассовые аппараты подсветка, дизайн помещения - только часть того, о чём нужно будет позаботиться. По статистике 82% начинающих предпринимателей не задумываются о том, как рациональнее использовать пространство. Они закупают слишком широкие полки и стеллажи. Реально вещи не занимают так много площади, в результате они складывают их в 2 ряда, из-за чего покупатель вынужден бегать вокруг полки, чтобы всё рассмотреть. Запомнив такой тягостный опыт, он второй раз уже не придёт. Поняв, что смотровые стеллажи должны быть узкими, нетрудно догадаться, что гардеробные шкафы открытого типа тоже нужно подбирать по тому же принципу. Касательно закрытых гардеробных шкафов-купе, то тут можно не обращать внимание на габариты.

По каким полочкам всё разложить

Природный материал - залог успеха любого гардеробного шкафа. Плохо выветриваемый запах пластика отпугнёт клиентов и создаст ощущение дешевизны. Расцветка и текстура зависят от интерьера магазина. Главное - не расставлять множество передвижных шкафов. Покупатели могут прийти с детьми, которые будут толкать полки и вешаться на них. Наезд такой конструкцией на незнакомого человека может обернуться скандалом, а это неприятные ощущения от посещения магазина.



Типичные гардеробные шкафы несут в себе несколько полок для одежды, отделение для головных уборов, перекладины для висящей одежды, секцию от моли. Шкафы для раздевалок (которые обязательно должны присутствовать) более однородны, пожалуй, ничего кроме вешалок там и нет.

О каких мелочах сложно вспомнить

Всё торговое оборудование, кроме каркаса основной детали, предполагает наличие некоторых аксессуаров, комплектующих, среди которых:

съёмники для одежды;

решётки;

вешалки;

манекены;

кронштейны;

стойки (для очков, платков, шляп)

Фирмы, реализующие готовые комплекты торгового оборудования, предлагают лишь стандартизированные наборы артикулов. Оптимальный вариант - индивидуальный заказ с учётом обстановки на месте. Несомненно, у занимаемой вашей торговой точкой площади есть изъяны и дефекты (стенка, которая покрывается плесенью сколько её не замазывай краской, недостающая плитка в полу и пр.). Сокрытие таких проблемных зон умной расстановкой торгового оборудования увеличит прибыль и посещаемость бутика.

Организация обстановки бутика одежды

В первую очередь подумайте о сохранности товара и безопасности. Смотровое зеркало для кассира и продавца-консультанта вберёт в себя всю панораму зала. Камеры слежения - выход для крупных многоярусных залов с обилием плохо просматриваемых углов. Между стеллажами должно оставаться место, достаточное для проезда инвалида-колясочника или детской коляски. Мелкие товары лучше разместить ближе к кассе. Никто не приходит специально за ними, но многие доложат их, выбрав по цвету и фасону к уже купленным вещам.

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