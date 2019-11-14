"Ростелеком" выступил генеральным партнером нижегородского открытого родительского собрания Общество

Фото: Пресс-служба МРФ Волга Ростелекома

"Ростелеком" выступил генеральным партнером проекта "Азбука безопасности" – открытого родительского собрания, которое прошло на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках мероприятия более 300 родителей вместе с представителями сферы образования и экспертами обсудили вопросы безопасности детей. Семь тысяч человек в режиме онлайн могли задать вопросы в чате на сайте Нижегородской ярмарки. Провайдер обеспечил онлайн-трансляцию и представил цифровые решения, которые помогут родителям в сложной ситуации.

Эксперты "Ростелекома" рассказали об интеллектуальных системах "Умный дом" и "Видеонаблюдение". Родители узнали, как через мобильное приложение в смартфоне можно посмотреть, чем занимается ребенок в отсутствие взрослых.

Датчики "Умного дома" позволяют предотвратить аварийные и непредвиденные ситуации. В случае протечки воды или утечки газа, возгорания, проникновения в дом посторонних взрослые мгновенно получат сообщение. С помощью системы они смогут дистанционно управлять электроприборами и при необходимости отключать их от питания.

"Вернулся ли ребенок домой, чем он занят, кто пришел в гости – поводов для беспокойства у родителей немало. Решения "Ростелекома" позволяют взрослым всегда быть в курсе происходящего и своевременно принимать меры. Удобно, что доступ к сервисам может быть у обоих родителей и других близких родственников. Это дает уверенность, что дети всегда под присмотром", - пояснила специалист макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Людмила Рябова.

"Мой сын – третьеклассник, из школы приходит самостоятельно и находится один дома до вечера. Конечно, я волнуюсь. Сегодня получила много полезной информации о том, как можно обезопасить его по дороге и в квартире. Особенно заинтересовало видеонаблюдение. Зная, что происходит дома, буду чувствовать себя гораздо спокойнее", - сказала участница мероприятия Наталья Самошина.