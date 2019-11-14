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Общество

ЛУКОЙЛ принял участие в чествовании Чемпиона мира по самбо из Кстова

15 ноября 2019 13:04  [55] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ принял участие в чествовании Чемпиона мира по самбо из Кстова. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Двукратного Чемпиона мира по боевому самбо, кстовчанина Александра Нестерова, который стал первым на мировом чемпионате, проходившем с 8 по 10 ноября в Корее, и тренерский коллектив пришел заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" по связям с общественностью, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Поздравив чемпиона, Антон Гребень вручил Александру Нестерову денежную премию, а также выразил благодарности тренерам Алексею Чугрееву, Ивану Фролову и Александру Комарову.

"Кстово - город спорта, здесь выросла не одна плеяда прославленных чемпионов, и наши спортсмены продолжают это подтверждать - в очередной раз вы дали нам повод гордиться вами. Желаю не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым вершинам и ярким победам!" - поздравил присутствующих депутат.

Слова поздравления чемпиону прозвучали также от главы Кстова Михаила Гоголева и генерального директора Международной олимпийской академии спорта Владимира Кузнецова, директора СШОР по самбо Александра Дунаева.

"Конечно же, самые сильные эмоции были в прошлом году, когда сбылась мечта всей жизни, цель была достигнута! А сейчас такое же счастье и еще понимание, того, что это не случайность, а закономерный результат. Спасибо за эту победу всей моей команде: тренерскому коллективу, спарринг-партнерам, друзьям, всем, кто помогал!", - сказал Александр Нестеров.

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