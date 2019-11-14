Горадминистрация отремонтировала тротуар около детсадов на ул.Рыбакова по просьбе жителей через соцсеть

Администрация Нижнего Новгорода по просьбе жителей Сормовского района отремонтировала тротуар на улице Никиты Рыбакова. Об этом сообщает ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области.
К властям обратилась жительница района с просьбой отремонтировать тротуар около дома №6 на ул. Никиты Рыбакова.
"Просим Вас обратить внимание на ужасное состояния тротуара по которому каждый день в детские сады и школу ходят сотни детей! Рядом расположены два корпуса детского сада №101 и школа №77", - написала пользователь соцсети.
Дорога до ремонта (фото - сосеть)
"Из-за того, что тротуар разбит, приходится выходить на проезжую часть - это очень опасно! Прошу произвести ремонт тротуара! Никто не обращает на него внимание уже третий год!", - добавила женщина.
После данного поста городская администрация обратила внимание на данную дорогу и отремонтировала асфальт.
Дорога после ремонта (фото - соцсеть)
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