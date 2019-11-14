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Общество

Горадминистрация отремонтировала тротуар около детсадов на ул.Рыбакова по просьбе жителей через соцсеть

14 ноября 2019 13:24  [28] Общество

Администрация Нижнего Новгорода по просьбе жителей Сормовского района отремонтировала тротуар на улице Никиты Рыбакова. Об этом сообщает ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области.

К властям обратилась жительница района с просьбой отремонтировать тротуар около дома №6 на ул. Никиты Рыбакова.

"Просим Вас обратить внимание на ужасное состояния тротуара по которому каждый день в детские сады и школу ходят сотни детей! Рядом расположены два корпуса детского сада №101 и школа №77", - написала пользователь соцсети.

Дорога до ремонта (фото - сосеть)

"Из-за того, что тротуар разбит, приходится выходить на проезжую часть - это очень опасно! Прошу произвести ремонт тротуара! Никто не обращает на него внимание уже третий год!", - добавила женщина.

После данного поста городская администрация обратила внимание на данную дорогу и отремонтировала асфальт.

Дорога после ремонта (фото - соцсеть)

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