Клиенты "ТНС энерго НН" в Арзамасском и Починковском районе получат объединенные квитанции Общество

Клиенты ПАО "ТНС энерго НН" в Арзамасском и Починковском районе в декабре получат объединенные квитанции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это будут квитанции за потребленную электроэнергию и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Квитанция с начислениями за услуги энергоснабжения и вывоз ТКО появится в ноябрьских платежках в населенных пунктах: с. Никольское, с. Селема, д. Успенское 1-е, д. Успенское 2-е, с. Саблуково, с. Веригино, с. Заречное, с. Пузская слобода, с. Сырятино, с. Пахотный усад, с. Ризоватово, с. Мадаево, с. Наруксово, п. Пенькозавод, с. Дуброво, с. Тагаево, с. Васильев Майдан, с. Кочкурово, с. Пеля-Хованская, с. Журавлиха, с. Симбухово, с. Панкратово, д. Взовка.

Как отметили в пресс-службе, подобная практика уже применяется в различных регионах России. В Нижегородской области квитанции за коммунальные услуги "электроэнергия +ТКО" доставляются клиентам "ТНС энерго НН" в ряде населенных пунктов Арзамасского района и Навашинского городского округа по инициативе АО "СБК- ЦЕНТР", которое распечатывает и доставляет платежные документы конечному потребителю. В этом случае клиенты компании могут с помощью одного счета оплатить сразу две коммунальные услуги.

Получить справочную информацию о начислениях за вывоз ТКО клиенты "ТНС энерго НН" могут по телефонам АО "СБК-ЦЕНТР" в Починковском районе 8(83197)5-17-30 и АО "СБК-ЦЕНТР" в Арзамасском районе 8(83147)2-07-71.

Вопросы за услуги энергоснабжения можно задать на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" (сервис "Напишите нам" на главной странице сайта), по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (пн.-пт. с 9.00 до 19.00), в районных Центрах обслуживания клиентов, с помощью мобильного приложения "ТНС энерго" для android и в Мобильных офисах компании.