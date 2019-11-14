"Единая Россия" откроет филиал Высшей партийной школы в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Анастасия Макарычева

В Нижнем Новгороде во время очередной конференции регионального отделения "Единой России" прозвучало предложение о создании региональной партийной школы. С такой инициативой к губернатору Нижегородской области, секретарю НРО партии "Единая Россия" Глебу Никитину обратились партийцы из Арзамаса. Об этом рассказали в НРО партии.

Впервые в этом году во время конференции была организована видеосвязь с районами и городами Нижегородской области, жители которых смогли выступить со своими предложениями по дальнейшей работе регионального отделения.

"Сейчас чрезвычайно актуален вопрос повышения компетенции и обучения партийцев, которые должны на новом уровне обеспечивать диалог с жителями. Для этого необходимо разработать максимально эффективный обучающий курс. Для Партии необходим собственный институт на региональном уровне. Тем более мы находимся в авангарде кадровой политики. Есть лучшие практики на уровне правительства Нижегородской области, и этот опыт необходимо распространить на партию", - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин дал поручение представителям правительства Нижегородской области и исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" разработать предложения по организации в Нижнем Новгороде региональной партийной школы. Он попросил привлечь к этой работе руководство высших учебных заведений, чтобы разработать обучающий курс и сформировать пул преподавателей, в который должны войти известные политики. В дальнейшем этот обучающий модуль может быть растиражирован на территории всего Приволжского федерального округа.

"Готова поддержать предложение о создании региональной партийной школы. Более того, при вашей поддержке, при вашем активном участии открыть в Нижнем Новгороде филиал Высшей партийной школы, созданной на федеральном уровне. Это позволит реализовать в регионе уже разработанные образовательные программы с участием ведущих федеральных спикеров, политологов и социологов", - заявила первый заместитель секретаря Генерального совета "Единой России", депутат Государственной Думы РФ Ольга Баталина.

Напомним, решение о запуске Высшей партийной школы было принято в рамках XVIII Съезда "Единой России" в декабре прошлого года. Это комплекс образовательно-просветительских мероприятий партии, направленный на обучение, развитие и повышение квалификации сотрудников, членов и сторонников партии, а также граждан, разделяющих ценности "Единой России".

Первым модулем программы партийного обучения стал "Политический лидер", в котором в этом году приняли участие 150 финалистов. В рамках образовательного модуля "Политические технологии" состоялись интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и ведущих политтехнологов страны. В октябре завершилось очное обучение по модулю "Политический текст", в котором принимали участие 40 человек из разных субъектов страны.

В ближайшее время запланирована работа модуля "Партийный организатор".