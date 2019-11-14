ФОК открылся в Дальнеконстантиновском районе Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

ФОК открылся в Дальнеконстантиновском районе 15 ноября 2019 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса "Энергия" в рабочем поселке Дальнее Константиново. В ходе открытия глава региона осмотрел ледовую арену, залы бассейнов, дзюдо, кинозал, тренажёрный и универсальный спортивный зал.

ФОК "Энергия" – это 38 по счету ФОК, построенный в Нижегородской области. Первый ФОК был построен в 2007 году в Сергаче.

"Уверен, что оснащённость этого ФОКа удовлетворит потребности всех жителей района, которые хотят заниматься спортом. Мне приятно видеть сегодня здесь и детей, и старшее поколение, которые уже занимаются в оздоровительной группе в бассейне. Надеюсь, что в этом месте будет 100-процентная загрузка", - отметил Глеб Никитин.

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Энергия" включает в себя многофункциональный спортивный зал 42 х 24 для занятий игровыми видами спорта, залы для занятий аэробикой и атлетической гимнастикой, боулинг, бильярд, хоккейную площадку с искусственным льдом, две чаши бассейна (25-ти метровую и детскую со сложной конфигурацией), кинозал на 49 зрительских мест, а также стандартное футбольное поле с искусственным газоном.

Застройщиком объекта выступало ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик", строительство объекта осуществлялось за счёт средств областного бюджета.

"Сейчас в регионе уровень занимающихся спортом около 40%, а к 2024 году президент РФ Владимир Путин поставил задачу повысить эти показатели до 55%. Для этого реализуется национальный проект "Демография", федеральный проект "Спорт-норма жизни" и мы видим, насколько важно появление таких региональных спортивных объектов для решения этой задачи", - добавил Глеб Никитин.