"С новым руководством мы сможем еще сильнее укрепить позицию партии "Единая Россия", - Ольга Никитина Политика

Фото: Анастасия Макарычева

"Усиление роли партии "Единая Россия", безусловно, правильная политика. Ведь любая партийная деятельность, в рамках секретарства или работы проектов так или иначе направлена на улучшение качества жизни человека. А это невозможно без поддержки правительства", - отметила региональный координатор федерального партийного проекта "Единая страна – доступная среда", секретарь местного отделения "Единой России" Московского района Нижнего Новгорода Ольга Никитина.

"Все инициативы и предложения Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" будут поступать сразу губернатору региона Глебу Сергеевичу Никитину. Сложится нормальный диалог: рядовые члены партии донесут до своих руководителей существующие проблемы и обозначат пути их решения, а руководство будет транслировать их правительству", - сказала секретарь местного отделения. По ее мнению, это ускорит обсуждение и решение удачных инициатив на законодательном уровне и в министерствах.

"За два года Денис Павлович Москвин высоко поднял планку работы для всех членов Партии, выстроил бесперебойную систему, которую не нужно по-новому настраивать. Была введена удачная практика соревновательного духа у секретарей местных отделений, а со стороны РИКа оказывалась серьезная информационная поддержка и помощь в работе проектов", - рассказала Ольга Никитина.

В текущем году местным отделением партии Московского района и в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" в Нижнем Новгороде и регионе проведено около 400 мероприятий.

"Реализация проекта в Нижегородской области - в пятерке лучших среди всех 85 субъектов России. И, конечно, это общая заслуга. РИК поддерживал мои начинания, которые каждый день улучшают жизнь простых людей. Это очень важно, ведь без вовлечения людей в тот или иной процесс мы не поднимем рейтинга Партии. Уверена, что с новым руководством мы сможем еще сильнее укрепить позицию партии "Единая Россия". Будем работать над этим!" - резюмировала Ольга Никитина.