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Бизнес

Суд закрыл кафе BerЁzkaBar в бывшем к/т "Октябрь" в центре Нижнего Новгорода

15 ноября 2019 15:31  [100] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Суд закрыл кафе BerЁzkaBar в бывшем кинотеатре "Октябрь" на ул.Большой Покровской Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Закрытие кафе (адрес: ул. Большая Покровская, д.51 "А") состоялось по решению суда, куда обратились специалисты управления. Ранее в Роспотребнадзор поступило обращение жителя расположенного рядом с кафе жилого дома, который пожаловался на высокий уровень шума от работы системы кондиционирования и вентиляции учреждения питания.

Проверка кафе показала, что уровень звука от указанного оборудования действительно не соответствовал нормативам СанПиН для ночного времени.

Таким образом, деятельность кафе BerЁzkaBar ухудшает условия проживания, отдыха людей в жилом здании и является нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

За выявленные нарушения суд закрыл кафе на 60 суток.

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