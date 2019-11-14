Проект бюджета Дзержинска на 2020 год внесен на рассмотрение Гордумы Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Проект бюджета Дзержинска на 2020 год, а также на плановый период 2021-2022 годов внесен на рассмотрение городской думы. Об этом сообщает пресс-служба думы Дзержинска.

Главный финансовый документ города лава города Иван Носков и директор департамента финансов Сергей Федоров передали председателю городской думы Сергею Попову и председателю профильного комитета Юлии Абызовой.

"Основной задачей было максимально войти во все федеральные, областные программы. И мы это, по сути, сделали. У нас идет увеличение бюджета по отношению к прошлому году на 61% за счет участия в них. Бюджет социально направленный. Учтены средства на увеличение зарплат бюджетникам, работникам социальной сферы. Поэтому считаем, что бюджет перспективный, с ним можно работать", - сказал Иван Носков.

На предстоящий год проект предусматривает доходы в сумме 7,955 млрд рублей, расходы в размере 7,975 млрд рублей, дефицит установлен на уровне 20,742 млн рублей.

Доходная часть на 27,7% состоит из налоговых и неналоговых доходов города и на 72,3% из безвозмездных поступлений, в том числе субсидий и субвенций, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Расходная часть бюджета сформирована по программному принципу – 95,1% расходов включены в 17 муниципальных программ, затрагивающих разные сферы жизнедеятельности города (в 2019 году - 92,8%).

Традиционно существенная часть расходов будет направлена на социальные нужды города. А именно: на финансирование отраслей социальной сферы в проекте бюджета предусмотрено 4,029 млрд рублей, что составляет 50,5% в общих расходах городского бюджета.

Помимо этого, в расходную часть проекта бюджета включены субсидии в размере 2,272 млрд рублей, которые будут направлены на реализацию в Дзержинске федерального и регионального проектов "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология". Данные средства заложены в муниципальную программу "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры Дзержинска".

После того, как комитет по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике даст заключение о соответствии поступившего пакета документов требованиям "Положения о бюджетном процессе", проект будет направлен в комитеты и Контрольно-счетную палату. Палата проведет внешнюю проверку проекта бюджета.

"По параметрам сразу можно отметить, что бюджет 2020 больше предыдущего, порядка 3 млрд рублей, которые будут участвовать в бюджете - это средства федеральных программ "Оздоровление Волги", "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это крупные проекты, за счет которых будет обновляться инфраструктура города", - сказал Сергей Попов.

"У Думы будет месяц, чтобы рассмотреть проект бюджета как на профильных комитетах, так и на заседаниях рабочей группы, которую депутатский корпус формирует уже не первый год для детального и тщательного изучения проекта", - добавил он.

Жители города смогут дать свои предложения и замечания по документу 21 ноября на публичных слушаниях по проекту бюджета города.