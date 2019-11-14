Нижегородский минздрав в 2019 году приобрел 23 передвижных медицинских комплекса Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Министерство здравоохранения Нижегородской области в 2019 году приобрело 23 передвижных медицинских комплекса на сумму более 198 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" одним из приоритетных направлений можно назвать федеральный проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи", который включает в себя, прежде всего, развитие медицинской помощи в сельских населенных пунктах.

По информации министерства, изначально планировалось приобрести 21 передвижной мобильный комплекс, но, учитывая, потребности населения, а также задачи, проставленные президентом РФ Владимиром Путиным, принято решение закупить еще два.

В настоящее время жителям отдаленных населенных пунктов Нижегородской области медицинскую помощь будут оказывать специалисты двух мобильных комплексов "Стоматология", еще по два комплекса будут носить название и оказывать соответствующие услуги: "Детское здоровье", "Маммограф", "Флюорограф", "Сахарный диабет", "Диагностика". Также было закуплено 11 передвижных ФАПов и в настоящее время с учетом приобретенных в 2018 году в районах области работают 17 передвижных ФАПов.

Напомним, в 2019 году запланировано также строительство семи модульных стационарных ФАПа, из которых два уже построены, а строительство пяти находится на завершающей стадии. Ввести их в эксплуатацию планируется до 1 декабря.

В регионе открылись пять новых ФАПов, построенных в течение 2018 года. Контракты на поставку и установку модульных конструкций были заключены в июле 2018 года, а поставка и сборка завершены к декабрю. В текущем году проводилась закупка и установка оборудования, работы по благоустройству прилегающих территорий, процедура лицензирования.

В рамках регионального проекта в 2019-2020 годах министерство здравоохранения Нижегородской области запланировало строительство и замена девяти фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.

Финансирование строительства ФАПов осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

На выделенные денежные лимиты в 2020 году запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов в д. Гужово Большемурашкинского района, с. Шахманово Большемурашкинского района.