Нижегородской водопроводной станции "Малиновая гряда" исполнилось 40 лет с момента запуска Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Нижегородской водопроводной станции "Малиновая гряда" исполнилось 40 лет с момента запуска. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал" 15 ноября 2019 года.

Станцию проектировали в конце 70-х годов XX века с учетом новейших по тем временам технических достижений водоподготовки. Первая очередь станции была пущена в 1979 году, благодаря чему водный баланс города пополнился на 60 тысяч м3 в год.



В этом же году начала работать озонаторная установка для первичного озонирования воды, это позволило сократить потребление хлора, сделать воду более здоровой и вкусной. Производительность установки составляла 90 кг озона в час. В дальнейшем были пущены еще две очереди: в 1980 году – 40 тысяч м3 воды и в 1985 году – еще 100 тысяч м3.



Объем воды, которую станция "Малиновая гряда" очищает и подает в городскую сеть, составляет около 100 тысяч кубометров в день. Она снабжает водой Приокский, Советский и Нижегородский районы, при этом используются новейшие технологии, такие как ультрафиолетовое обеззараживание и озонирование воды. Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк отмечает, что в будущем станцию ожидает дальнейшая модернизация.

"Сейчас мы реализовываем проект по строительству сооружений для очистки промывных вод в рамках программы "Оздоровление Волги". В проект будет вложено порядка 500 миллионов рублей, строительство начнется в ближайшее время. Завершить проект планируем в следующем году. Также вводится дополнительная система очистки на станции преаммонизации", - рассказал он.



На водопроводной станции работают 80 человек. Заместитель начальника Нагорного цеха водоснабжения Сергей Вожегов отмечает, что пришел работать в Нижегородский водоканал в 1995 году, последние пять лет возглавляет станцию "Малиновая гряда".



"Наш коллектив состоит из серьезных специалистов в области водоснабжения. Мы постоянно внедряем новые технологии, вместе со станцией развиваются и сотрудники. Наша работа очень важна для города, поскольку питьевая вода и ее производство – это одно из главных составляющих качества жизни современного человека. Мы ответственны за то, чтобы каждую минуту вода, выходящая со станции, была качественной и соответствовала всем стандартам. Каждый из нас понимает, что мы делаем большое дело", - сказал он.



"Люди работают семьями по нескольку десятков лет, приводят детей и родственников трудиться на станцию, здесь царит дружественная и благожелательная атмосфера. Когда коллектив хороший, и работа спорится", - добавила председатель профсоюзного комитета АО "Нижегородский водоканал" Елена Полетаева.